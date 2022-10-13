Песков: детали газового хаба в Турции нужно проработать с покупателями в Южной Европе

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что создание газового хаба в Турции нужно проработать с возможными покупателями в Южной Европе. Об этом он сообщил газете «Известия».

«Это предстоит проработать… Еще нужно проработать с возможными покупателями в южной Европе этого газа. Еще предстоит работа, но, по крайней мере, проявлена политическая воля, чтобы весьма оперативно этим заниматься», — сказал он

Ранее Песков заявил, что Турция с заинтересованностью восприняла предложение России создать новый газовый хаб.

13 октября в Астане прошли переговоры президентов России и Турции в рамках саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. 12 октября Путин предложил, чтобы Россия переместила транзит природного газа с «Северных потоков» в Турцию и регион Черного моря.

По словам Пескова, турецкая сторона предварительно поддержала это предложение.

Президенты России и Турции поручили проработать возможность создания хаба детально и оперативно.

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