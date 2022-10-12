Skolkovo Realty: спрос москвичей на жилье в Дубае подскочил на 112,8% по итогам сентября

Спрос на недвижимость в Дубае среди жителей Москвы по итогам сентября подскочил на 112,8% по сравнению с августом. Жители столицы России ринулись скупать жилье на популярном курорте на фоне общей неопределенности внутри страны, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на статистические данные агентства элитной недвижимости Skolkovo Realty.

«Интерес жителей столицы в сентябре нынешнего года оказался на 368,17 процента выше, чем за аналогичный период предыдущего года», — говорится в материале.

С января по сентябрь 2022 года число запросов со стороны москвичей на покупку недвижимости в Дубае выросло почти в три раза, на 196,11% в сравнении с теми же месяцами 2021-го. Повышенный интерес жителей столицы к объектам на популярном курорте во многом связан с особенностями оформления сделок, пояснил генеральный директор Skolkovo Realty Борис Борискин.

«Большая часть сделок по покупке недвижимости в Дубае с гражданами России проводится в дистанционном формате, так что, приезжая в город, новые владельцы сразу же заселяются в свои квартиры и дома», — заключил Борискин.

Еще одним популярным направлением для переезда для граждан России стал Таиланд. 11 октября аналитики портала Thailand-Real.Estate предоставили статистические данные, согласно которым по итогам сентября спрос на покупку недвижимости в азиатской стране подскочил на 132,3% относительно августа. Этот показатель стал самым высоким за последние четыре года.