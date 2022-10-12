Глава «Газпрома» Миллер: благополучие ЕС и ФРГ держалось на дешевых энергоресурсах из РФ

Генеральный директор ПАО «Газпром» Алексей Миллер считает, что благополучие Евросоюза, в том числе Германии, держалось на дешевых энергоресурсах из России. Об этом он заявил во время выступления на Российской энергетической неделе, передает РИА «Новости».

Как отметил Миллер, экономический рост идет параллельно вместе с ростом энергопотребления.

«Сегодня уже отмечалось, что так называемое относительное благополучие Европейского союза и в частности Германии в течение очень долгого времени держалось на дешевых энергоресурсов из России», — сказал он.

По его словам, это продолжалось на протяжении более 50 лет. Дешевый газ давал Германии «более чем стократное кредитное плечо для благополучного финансирования немецкой промышленности», подчеркнул глава «Газпрома».

Он также добавил, что высокая цена на газ ставит под удар экономическую модель, которая существовала до последнего времени в Германии.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что хранилища газа в ФРГ заполнены на 95% и не стоит ожидать поставок из России в ближайшем будущем.