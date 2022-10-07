«Ъ»: собственникам малого бизнеса предложили отсрочку по обязательствам до демобилизации

Минэкономразвития решило предоставить владельцам малого бизнеса (МСП) отсрочку исполнения обязательств перед клиентами до демобилизации. В том числе – по выплатам грантов, льготных кредитов и микрозаймов. Об этом пишет «Коммерсантъ». Согласно предложению министерства, отсрочка предоставляется до момента возвращения мобилизованных собственников МСП к мирной жизни.

«Соответствующие изменения в нормативно-правовые акты были направлены губернаторам и руководителям ведомств, которые выступают сторонами договоров о предоставлении господдержки МСП. В министерстве факт отправки таких писем подтвердили, отказавшись от дополнительных комментариев», — говорится в статье.

Ранее Госдума в трех чтениях приняла законопроект о кредитных каникулах по потребительским займам и ипотеке для мобилизованных россиян. Проектом закона предлагается предоставить мобилизованным и проходящим военную службу по контракту право на приостановку исполнения кредитных обязательств или уменьшение размера платежей. Также льготы могут получить члены семей мобилизованных по своим кредитам. Совет Федерации также одобрил документ.

21 сентября президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам, в котором объявил о частичной мобилизации, соответствующий указ уже подписан. По словам президента, в рамках частичной мобилизации в РФ призыву будут подлежать только граждане из запаса, в первую очередь те, у кого есть опыт.