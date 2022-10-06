ЕС распространил новые антироссийские санкции на Запорожскую и Херсонскую области

Евросоюз распространил действие нового пакета санкций в отношении России на Запорожскую и Херсонскую области. Об это сообщает сайт Европейской комиссии.

Сообщается, что ограничения распространяются на все неподконтрольные правительству Украины территории Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

«Географический охват ограничительных мер в связи с признанием неподконтрольными правительству районов Донецкой и Луганской областей Украины и вводом российских вооруженных сил в эти районы расширен на все неподконтрольные правительству районы Украины в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях», — говорится в сообщении Еврокомиссии.

Ранее Европейский союз утвердил новый, восьмой, пакет санкций в отношении России в связи с ее специальной военной операцией на Украине.

Под новые санкции подпали запрет импорта российских товаров на €7 млрд, экспорт угля РФ, электронных компонентов для оружия, технических изделий для авиации и химических веществ.