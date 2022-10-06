Предприятия Франции сами определят меры экономии электроэнергии

Французским предприятиям придется самостоятельно определять меры для экономии электроэнергии на фоне буйствующего в Европе кризиса, сообщила министр энергетического перехода Аньес Панье-Рюнаше во время эфира на радиостанции RTL.

«Не будет полиции температуры», — отметила Панье-Рюнаше, заявив, что предел в 19 градусов при отоплении офисов — это не обязательная мера.

«Каждое предприятие должно будет определить наиболее эффективные меры экономии электроэнергии и применить их», — цитирует министра Общественная служба новостей.

Она подчеркнула, что сейчас основная задача организаций — сократить потребление энергии на десять процентов.

Меры для этого следует обсуждать в рамках переговоров между администрацией предприятий и профсоюзами, а также на заседаниях муниципальных органов власти, приводит слова министра «Ридус».

Панье-Рюнаше сделал акцент, что некоторые учреждения требуют высоких температур воздуха в помещениях — это касается прежде всего детских садов и медицинских учреждений.