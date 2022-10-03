Fingrid: экономия энергопотребления в Финляндии должна продолжиться из-за энергокризиса

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Финская электросетевая компания Fingrid обновила свой прогноз по доступности электроэнергии в предстоящий зимний отопительный сезон. Для бесперебойного прохождения этого периода понадобятся дальнейшие меры экономии, говорится на сайте оператора.

«Fingrid обновила оценку достаточности электроэнергии на предстоящую зиму: потребление электроэнергии снизилось — меры по экономии должны быть продолжены», — говорится в заявлении компании.

По итогам сентября уровень потребления электроэнергии в Финляндии снизился в среднем на 7% год к году. Несмотря на это, граждане страны должны быть готовы к возможным отключениям в предстоящий зимний сезон, напоминает оператор.

«Новая оценка пикового потребления электроэнергии предстоящей зимой составляет 14 400 МВт, что на 700 МВт меньше по сравнению с первоначальной оценкой», — заключили в Fingrid.

21 сентября газета Helsingin Sanomat сообщила, что возможный отказ Финляндии от закупок сжиженного природного газа (СПГ) «Газпрома» только усугубит ситуацию с электроснабжением в стране. Российский монополист, напротив, выиграет от разрыва или пересмотра соглашения с государственной энергетической компанией Gasum. Финляндии придется осуществлять выплаты по схеме «бери или плати», что только увеличит доходы Москвы.

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