Трафик и продажи онлайн-курсов упали на 15% после объявления частичной мобилизации

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Edtech-компании, которые специализируются на обучении взрослых, указали на сокращение трафика и продаж онлайн-курсов на 30% с начала частичной мобилизации в России. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на участников рынка.

Большинство Edtech-компаний подтвердили тенденцию к снижению трафика и объемов продаж. Основная часть участников рынка потеряла в среднем 15% от трафика. Однако в некоторых компаниях вовлеченность студентов в образовательный процесс снизилась на 20–30%, отметили в публикации.

«Люди в тревоге и стрессе не идут учиться. Курсы дополнительного профессионального образования не дают отсрочку от мобилизации», — отметила гендиректор компании «Нетология» Марианна Снегирева.

Некоторые участники рынка посчитали, что по итогам года отрасль может зафиксировать небольшой рост при условии, если не будет выводящих из равновесия событий. Однако другие указали на то, что произойдет спад и по итогам года отрасль покажет снижение показателей на 10-15%.

29 сентября старший партнер Лиги Цифровой Экономики Андрей Солодилов рассказал «Газете.Ru», возможно ли переучиться на айтишника, если ты гуманитарий по образованию. По словам эксперта, с текущим доступом к информационным и образовательным ресурсам это не проблема. Желательно, чтобы у человека были развиты системное мышление и логика, но эти навыки нельзя назвать строго техническими.

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