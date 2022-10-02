Financial Times: Moderna не стала сообщать Китаю состав вакцины

Американская фармацевтическая компания Moderna отказалась передать Китаю состав своей вакцины против коронавирусной инфекции. Об этом сообщает издание Financial Times.

Утверждается, что с конца 2020 до начала 2021 года продолжались переговоры между Китаем и Moderna.

При этом Пекин предлагал производителю два варианта распространения вакцины. Речь о полном раскрытии технологии создания вакцины либо обеспечении производство препарата на территории КНР при сотрудничестве с местным партнером.

В свою очередь Moderna посчитала передачу состава вакцины риском. В частности, у корпорации были опасения, что партнер допустит ошибку во время изготовления вакцины, тем самим можно навлечь репутационные риски.

В результате действий и решений американского предприятия, вакцины Moderna не получилось вывести на китайский рынок, добавили в СМИ.

Ранее стало известно, что Moderna подаст в суд на Pfizer из-за заимствования ее технологий в вакцине от коронавирусной инфекции. Причиной обращения в суд послужили обвинения в том, что две эти компании, по мнению Moderna, нарушили ее патентные права.