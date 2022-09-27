Кандидат в президенты Австрии назвал антироссийские санкции ЕС «войной против самих себя»

Предприниматель Геральд Грош, являющийся кандидатом в президенты Австрии, назвал антироссийские санкции Евросоюза «войной против самих себя». Его слова передает РИА «Новости».

Отвечая на вопрос журналистов о вероятной поддержке выхода Австрии из ЕС, Грош подчеркнул, что главной причиной этого может стать экономическая война против России.

«Мы ведем войну против самих себя из-за непрошенной солидарности», — заявил он, отметив, что благосостояние Европы было построено за счет покупки дешевой энергии, в том числе из России.

«Я должен защищать австрийский народ, а не украинцев, при всем уважении», — сказал политик.

Грош добавил, что хочет попросить у нового австрийского правительства подписания обязательств о том, что оно сделает все для выхода из-под санкций Евросоюза в отношении России, поскольку они разрушают экономику Австрии.

Ранее в газете The Financial Times появился материал, в котором говорилось, что Венгрия, Кипр и Мальта могут помешать введению нового пакета антироссийских санкций со стороны ЕС.