Минэнерго РФ: министры энергетики G20 не приняли общий документ из-за позиции Запада

В Минэнерго России заявили, что встреча министров энергетики G20 завершилась без принятия общего документа из-за деструктивных и политизированных предложений Запада. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства.

«Совместная встреча министров энергетики «Группы двадцати» (G20) завершилась без принятия согласованного документа ввиду деструктивных, политизированных предложений со стороны Запада», — сказано в пресс-релизе.

При этом отмечается, что стороны единогласно поддержали базовые подходы по вопросам функционирования энергетического сектора.

Как подчеркнул глава министерства Николай Шульгинов, встреча G20 проходит во время мирового энергетического кризиса, вызванного антироссийскими санкциями. По его словам, некоторые страны действуют в ущерб интересам своих граждан.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Песков заявил, что формат участия Путина на G20 еще не определен. По его словам, Кремль рассматривает ситуацию.