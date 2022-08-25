Минск и Москва перевели основные платежи в рубли

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что Россия и Белоруссия осуществили необходимые операции, чтобы перевести взаимные расчеты в рубли. Об этом он сообщил на встрече в Чолпон-Ате с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным, передает ТАСС.

«Это существенно облегчило проведение расчетов. Убежден, что в ближайшее время увидим эффект от мероприятий, которые мы проводили в прошлом и в этом годах», — сказал он.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по СНГ Константин Затулин призвал провести переговоры с Белоруссией о признании Абхазии после заявления ее президента Аслана Бжании о готовности присоединиться к Союзному государству.

До этого Головченко заявлял, что со стороны Запада поступают сигналы о готовности сотрудничать с белорусской стороной. Премьер надеется, что у западных стран произойдет «какое-то отрезвление». Он подчеркнул, что санкции, вводимые в отношении России и Белоруссии, «бьют по тем, кто это делает». Премьер подчеркнул, что белорусская топливная древесина, пеллеты помогли бы решить «тяжелейшую зиму», к которой готовятся европейские государства.