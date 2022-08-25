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«Ведомости» сообщили о намерениях Bookmate покинуть российский рынок

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Bookmate

Ирландская компания Bookmate Limited, возможно, прекратит свою деятельность на российском рынке. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник среди топ-менеджмента одного из книжных издательств.

Данная организация владеет одноименным подписным сервисом для чтения электронных книг.

«После продажи платформы «Яндексу» теперь именно последний будет развивать Bookmate в России, а [генеральный директор российского подразделения Андрей] Баев с командой сосредоточатся на проектах в Европе и Азии», — уточнил собеседник издания.

По предварительным сведениям, «Яндекс» уже обладает правами на бренд Bookmate на территории СНГ.

При этом источники издания не привели примерные сроки ухода компании из российского бизнеса. Пока сервис доступен пользователям из РФ в обычном режиме.

Ранее утверждалось, что Норвежский производитель красок Jotun продал свои активы в России «Атомстройкомплексу». Продажу российского бизнеса объяснили тем, что «работать в условиях санкций становится все сложнее».

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