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Фонд «Росконгресс»: делегации из недружественных стран подтвердили участие в ВЭФ

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В пресс-службе Фонда «Росконгресс» заявили, что представители 42 стран посетят Восточный экономический форум (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке в начале сентября. Об этом сообщает Daily Storm.

В публикации отмечается, что на форум приедут представители Австралии, Австрии, Армении, Бангладеш, Великобритании, Ганы, Гонконга, Зимбабве, Греции, Израиля, Индии, Индонезии, Италии, Йемена, Казахстана, Катара, Киргизии, Китая, Конго-Киншасы, КНДР, Люксембурга, Малайзии, Мали, Мальты, Мексики, Мьянмы, Нидерландов, Норвегии, ОАЭ, Республики Кипр, Сингапура, Сирии, США, Таиланда, Того, Узбекистана, Филиппин, Франции, Чада, Чили, ЮАР и Японии.

В «Росконгрессе» подчеркнул, что руководству КНР также были высланы приглашения, но пока оно не подтвердили своего участия.

Ранее стало известно, что на официальном сайте опубликовали архитектуру деловой программы VII ВЭФ, который состоится с 5 по 8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Основная тема Форума 2022 года – «На пути к многополярному миру».

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