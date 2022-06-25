В немецкой корпорации предупредили о существенном повышении цен на сахар в Германии

Гендиректор немецкой корпорации Südzuck, которая является крупнейшим в Европе производителем сахара и других углеводов, Нильс Перксен спрогнозировал значительное повышение цен на сахар. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание Mannheimer Morgen.

«Это [рост цен] видно уже сегодня», — пояснил Перксен.

Глава организации добавил, что затраты, идущие на выращивание сахарной свеклы и на энергию, продолжают увеличиваться.

Каких-либо точных прогнозов, касающихся дальнейшей ситуации с ценами на сахар в Германии, Перксен не предоставил.

Ранее издание Handelsblatt сообщило, что экономика Германии оказалась в экзистенциальном кризисе из-за Украины.

Также в Германии предупреждали, что без российского газа страна окажется в сильнейшем кризисе. Экономист Том Кребс считает, что газовое эмбарго приведет к падению экономических показателей страны, по крайней мере, на 12% в течение ближайшего года.