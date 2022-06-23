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Инфляция в Мексике за первые две недели июня достигла максимума за 21 год

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Siegfried Grassegger/Global Look Press

Рост потребительских цен в Мексике составил 7,88% в годовом выражении по итогам первой половины июня. Информацию об этом пресс-служба Национального института статистики и географии опубликовала на своем сайте.

Как отмечает радиостанция Noticias MVS, текущие данные по инфляции в стране — стали самыми высокими за последний 21 год, то есть с 2001 года.

Отмечается, что за первые две недели июня индекс потребительских цен вырос на 0,49% по сравнению с предыдущими двумя неделями.

«В результате общая годовая инфляция составила 7,88%. За те же две недели 2021 года двухнедельная инфляция составила 0,34%, а годовая — 6,02%», — указывают в статистическом ведомстве.

Больше всего за указанный период выросла стоимость некоторых видов сельскохозяйственной продукции и авиаперелеты. Напротив, в стране сократилась стоимость сжиженного природного газа для бытовых нужд.

Накануне сообщалось, что потребительские цены в Канаде в мае 2022 года увеличились на 7,7% в годовом выражении. Это самый большой годовой прирост с января 1983 года.

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