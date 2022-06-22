Годовая инфляция в Канаде ускорилась до 7,7%, побив рекорд 1983 года

Потребительские цены в Канаде в мае 2022 года увеличились на 7,7% в годовом выражении. Информацию об этом пресс-служба Статистического управления страны опубликовала на своем сайте.

Отмечается, что это самый большой годовой прирост с января 1983 года. В апреле инфляция тоже была наибольшей с 1983 года и составила 6,8%. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в целом ожидали, что показатель роста потребительской инфляции будет на уровне 7,3% в мае.

Ускорение инфляции связано в основном с усилением роста цен на бензин. Цены на него повысились на 12% за май. Без учета этого топлива индекс потребительских цен в мае вырос на 6,3% в годовом исчислении после роста на 5,8% в апреле.

Цены на продукты в стране выросли на 0,8% за май. Одежда и обувь подорожали на 2,2% за месяц. Транспортные расходы увеличились на 3,5% за этот период. Цены на жилье увеличились на 0,7%.

Ранее 22 июня Бюро национальной статистики Великобритании (Office for National Statistics) сообщило, что годовая инфляция в стране в мае 2022 года достигла 9,1%, побив рекорд 40-летней давности.