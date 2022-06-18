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Комиссаров анонсировал новый конкурс для российских разработчиков компьютерных игр

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Новый конкурс для российских разработчиков компьютерных игр под названием «Начни игру» запустят в ближайшее время. Об этом в интервью ТАСС рассказал гендиректор президентской платформы «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

«Конкурс этот мы запустим достаточно скоро. Предварительное его название — «Начни игру». Я надеюсь, что он позволит создать наши российские игры, которые будут популярны и востребованы», — сказал Комиссаров.

Он отметил, что нововведение объединит разработчиков, дизайнеров, сценаристов, в целом всех вовлеченных в эту сферу. Главная цель конкурса — дать возможность всем молодым специалистам реализовать себя, сделать что-то полезное для страны.

До этого Комиссаров говорил, что новые конкурсы и проекты на базе платформы «Россия — страна возможностей» запустят в 2022 году. Идеи создания общероссийского детского движения, семейного конкурса и конкурса для разработчиков игр поддержал президент Владимир Путин.

В начале июня игровая площадка VK Play и ResearchMe провели опрос почти двух тысяч российских родителей и узнали, хотят ли они, чтобы их дети в будущем связали свою жизнь с геймингом и игровой индустрией. Более 70% родителей разрешают своим детям играть в компьютерные игры. Более 17% опрошенных положительно относятся к такому увлечению.

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