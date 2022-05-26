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Вице-премьер Борисов допустил «просадку» экспорта нефти и газа из России

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Вице-премьер правительства России Юрий Борисов заявил, что из-за отказа государств Запада от углеводородов из Российской Федерации вероятна «просадка» в их экспорте. Об этом сообщает РБК.

По словам Борисова, правительству РФ и российским компаниям предстоит провести большую работу по построению новых логистических цепочек. Вице-премьер утверждает, что запас прочности существует, что даст возможность России выбраться из сложностей.

Борисов считает, что мир не может обойтись без российских энергоресурсов, однако их еще предстоит «правильно довести» до потенциальных новых потребителей.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Евросоюзу вряд ли удастся заменить российские нефть и газ в ближайшие 5-10 лет.

Вице-премьер добавил, что Евросоюз изучает возможность закупки углеводородов у США, Катара, Алжира, Саудовской Аравии, Кувейта, стран Южной Америки и Южной Африки.

До этого Новак рассказал, что Запад в настоящее время не может отказаться от российского газа, иначе цены на нефть вырастут до $300-500 за баррель.

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