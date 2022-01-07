В Госдуме назвали условие для роста пенсий

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с URA.RU назвала условие, при котором в России вырастут пенсии.

По ее словам, это станет возможным после того, как в стране повысятся зарплаты.

«Для того чтобы росли пенсии, необходимо, чтобы росла заработная плата. Потому что именно из заработных плат россиян формируются солидарный пенсионный фонд. Рост зарплат, безусловно, повлечет за собой рост пенсий», — сказала она.

Депутат также напомнила о росте выплат пенсионерам в ближайшие годы.

«Пенсия неработающим пенсионерам в любом случае будет подниматься. Чтобы к 2024 году она составила в среднем 20 тысяч рублей. А уже в 2022 году у неработающих пенсионеров страховая пенсия по старости будет более 18,5 тысяч рублей», — заключила Бессараб.

Ранее профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала, что в 2022 году индексация пенсий неработающим пенсионерам по старости, инвалидности, потере кормильца составила 5,9%.