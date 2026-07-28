В России раскрыли требования Евросоюза к Армении. Что должен сделать Ереван ради вступления в ЕС?

В СВР России заявили, что Евросоюз требует от Армении сократить присутствие российского бизнеса в республике и разорвать гуманитарные связи с Москвой. По данным ведомства, подобные шаги — одно из условий присоединения страны к ЕС. При этом ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян попросил у президента РФ Владимира Путина урегулировать вопрос с поставками армянских товаров в России после того, как в конце мая Москва ввела ограничения. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Евросоюз намерен заставить Армению отказаться от сотрудничества с Россией. Об этом сообщили в Службе внешней разведки (СВР) РФ.

В ведомстве подчеркнули, что в евроструктурах признают, что нарастающие из-за антироссийских санкций и поддержи Украины экономические проблемы в ЕС не дадут Брюсселю возможности компенсировать Еревану миллиардные издержки при выходе страны из ЕАЭС. По данным СВР, многие страны Европы уже заявляют о том, что не готовы открывать свои рынки для товаров из Армении в ущерб национальным производителям. Однако власти ЕС продолжат убеждать Ереван в своей безоговорочной поддержке.

«Пробуксовку с оказанием конкретной помощи есовцы намерены объяснять тем, что присоединение к ЕС будет полностью зависеть от Еревана и его «достижений» на пути евроинтеграции.

В частности, от правительства Н. Пашиняна уже сейчас требуют сокращения присутствия российского бизнеса в стратегических отраслях, разрыва гуманитарных связей с РФ и подавления выступающих против этого внутренних оппонентов», — говорится в заявлении СВР.

Как добавили в ведомстве, поощрять подобные шаги власти Евросоюза намерены с помощью манипуляций о либерализации визового режима для армянских граждан и обещаний в «прекрасном далеком» превратить Армению в «процветающий перекресток мира».

«Брюсселю не стоит рассчитывать, что страны ЕАЭС не дадут утонуть ереванскому политическому экипажу <...> и [будут] спонсировать его марафонский заплыв в сторону ЕС», — резюмировали в СВР.

Ереван просит помощи у Москвы

27 июля премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путины. Как сообщили в Кремле, беседа состоялась по инициативе армянской стороны. Одной из тем стали экспортные ограничения Москвы в отношении армянской продукции.

«Пашинян подчеркнул, что ограничения на экспорт товаров армянского происхождения на рынок России противоречат армяно-российской договорно-правовой базе и регулированиям Евразийского экономического союза, и попросил принять меры в направлении урегулирования этих проблем», — сообщили в пресс-службе главы армянского кабмина.

Кроме того, Пашинян заявил о готовности конструктивному диалогу на основе партнерства и дружественных отношений. Отдельно стороны также коснулись темы вступления Армении в Евросоюз. В Кремле раскрыли, что Путин в ходе беседы заявил о необходимости проведения референдума по этому вопросу. Премьер-министр Армении же заявил, что оно возможно только тогда, когда Ереван направит заявку на вступление в ЕС и «данная тема получит предметный характер».

К чему привело российское эмбарго

Москва начала вводить ограничение на ввоз в РФ армянской продукции в конце мая. Под эмбарго попали цветы, томаты, огурцы, перцы, зелень, клубника, груши, баклажаны, картофель, сухофрукты, вишня, черешня, абрикосы, сливы, персики, нектарины и виноград. Как заявляли в Россельхознадзоре, причины такого шага лежали «в плоскости качества и безопасности продукции, а не политики».

После этого газета Financial Times сообщала, что Еврокомиссия (ЕК) разрабатывает программу торговых мер, чтобы поддержать экономику Армении на фоне российского эмбарго.

В начале июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о том, что до 80% армянского экспорта в страны блока будет ввозиться без таможенных пошлин. Однако по факту европейские рынки так и остались закрытыми для армянский производителей, отмечал глава Союза рыбоводов республики Гор Григорян.

«Те объемы, которые у нас сейчас есть — 15 тонн живой рыбы, реализовать в Европе нереально», — подчеркнул он.

Невозможность экспортировать продукцию заставила армянских фермеров и рыбоводов выйти на протесты. Так, 20 июля люди перекрыли трассу Ереван — Ерасх, ведущую в Иран, требуя решить проблему со сбытом помидоров. На следующий день к зданию правительства Армении на митинг вышли сотрудники рыбоводческих хозяйств.

«Протесты фермеров и рыбоводов – прямое следствие европейского курса Никола Пашиняна. Он затеял геополитический разворот в сторону ЕС, где ему пообещали законсервировать власть и помочь расправиться с оппозицией. А расплачиваться за политические амбиции руководства теперь приходится населению», — пояснил в беседе с газетой «Взгляд» политолог Иван Лизан.