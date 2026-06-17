Экстренная помощь экспорту: Европа готовится принять армянские продукты

Еврокомиссия разрабатывает план помощи армянскому экспорту — меры предусматривают снижение пошлин на примерно 20 категорий товаров. Программа появилась на фоне эмбарго, которое ранее ввела Россия. С конца мая Москва запретила ввоз более десяти сельхозкультур, а с 12 июня ограничила импорт и транзит всей подкарантинной продукции. В ЦБ Армении сообщили, что эти меры обойдутся стране примерно в 2% ВВП.

Еврокомиссия разрабатывает программу торговых мер, чтобы поддержать экономику Армении на фоне российских импортных ограничений. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета Financial Times (FT).

По данным издания, меры предусматривают снижение пошлин на экспорт армянской продукции. Речь идет о примерно 20 категориях товаров, общий объем которых оценивается примерно в €420 млн в год.

«Комиссия предложит автономные торговые меры, чтобы помочь большему количеству армянских предприятий получить доступ к новым рыночным возможностям в ЕС и поддержать экономику страны, где она больше всего пострадала», — рассказал представитель комиссии Улоф Гилл.

Как сообщили собеседники FT, предложение может быть официально выдвинуто в течение ближайших недель. Однако источники подчеркнули, что в программе могут возникнут некоторые сложности. Так, экспорт коньяка может вызвать трения с французскими производителями, а отсутствие у Армении выхода к морю затруднит логистику скоропортящихся товаров.

Российское эмбарго

Россельхознадзор начал вводить ограничение на импорт армянской продукции 20 мая. Под эмбарго уже попали цветы, томаты, огурцы, перцы, зелень, клубника, груши, баклажаны, картофель, сухофрукты, вишня, черешня, абрикосы, сливы, персики, нектарины и виноград . Кроме того, ведомство сообщило, что с 12 июня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции происхождением и отправлением из Армении, а также ее транзит через Россию в государства-члены ЕАЭС.

«Я не видел ни одного президента, который бы говорил, что ограничения не политизированы. Но в данном случае речь идет совсем о другом. У нас есть многолетняя история работы с предприятиями, результаты лабораторных исследований, данные по поставкам и выявленным нарушениям.

Проблема Армении заключается прежде всего в организации производства и контроля. <...> Мы постоянно говорим коллегам, что контроль должен начинаться не на границе, а непосредственно на этапе производства. <...> Именно этого сегодня не хватает. Поэтому причины ограничений лежат в плоскости качества и безопасности продукции, а не политики»,

— пояснил в интервью «Российской газете» глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Как рассказал председатель Центрального банка Армении Мартын Галстян, ограничения на экспорт армянской продукции в Россию могут привести к сокращению ВВП страны на 2% .

Армения совершит ошибку

Ранее глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в беседе с ТАСС заявил, что руководство Армении совершит ошибку, если будет ориентироваться исключительно на «какую-то помощь, поддержку Запада».

«Если армянское руководство будет ориентироваться исключительно на какую-то помощь, поддержку Запада, то, конечно, совершит ошибку, и в таком случае ситуация внутри страны осложнится. Конечно, возникнут дополнительные барьеры и затруднения в экономическом развитии страны», — отметил он.

При этом Нарышкин добавил, что для Москвы важно сохранить добрые отношения с Ереваном, чтобы развивать сотрудничество и взаимодействие «по всем линиям».

Главный научный сотрудник сектора Кавказа Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН доктор исторических наук Александр Крылов также подчеркнул, что радикальный пересмотр Россией отношений с Арменией может превратить республику в «зону экономического бедствия».