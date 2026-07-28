«Если проблема с экспортом не решится». Пашинян предрек крах ЕАЭС

Пашинян после разговора с Путиным заявил о «начале конца ЕАЭС»

Если проблему с ограничениями на экспорт армянской продукции в Россию не удастся быстро решить, это может стать «началом конца» Евразийского экономического союза, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. О том, как на слова премьера отреагировали в России и что ждет Армению — в материале «Газеты.Ru».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ограничения на поставки армянской продукции в Россию ставят под угрозу работу Евразийского экономического союза.

«Это не армянская проблема, это проблема ЕАЭС, потому что фактически получается, что Евразийский экономический союз парализован и не работает. И если этот вопрос не будет быстро решен, позвольте мне спрогнозировать, что это станет началом конца ЕАЭС», — сказал он журналистам.

Позицию премьера поддержал министр экономики Армении Геворк Папоян. Он отметил, что Ереван добивается не особых условий для себя, а соблюдения принципов ЕАЭС, предусматривающих свободное движение товаров, услуг и рабочей силы.

«Мы, как полноправный член ЕАЭС, обеспокоены судьбой организации и хотим, чтобы она работала, а не была как ОДКБ», — отметил министр.

Он подчеркнул, что армянская продукция, которая поставляется в Объединенные Арабские Эмираты, страны Евросоюза и Китай, должна беспрепятственно продаваться и на российском рынке.

Попытка усидеть на двух стульях

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа не согласился с оценкой Пашиняна, заявив, что Евразийский экономический союз продолжает эффективно работать.

По мнению депутата, слова армянского премьера связаны с попытками оправдать внешнеполитический курс Еревана на сближение с Европейским союзом.

«Я думаю, что на сегодняшний день армянский премьер хочет как-то оправдать свое лавирование в сторону Евросоюза и попытки усидеть на двух стульях», — сказал Чепа.

Политолог Федор Лукьянов считает, что переговоры Путина и Пашиняна показали: Москва не намерена менять свою позицию.

«Судя по озвученным деталям разговора, позиция Кремля непреклонна. Если Армения стратегически выбирает путь в Евросоюз, то это ее дело, но есть ряд нюансов. Во-первых, это не будет происходить за счет России, и Москва не собирается создавать никаких благоприятных условий», — сказал Лукьянов газете «Взгляд».

По мнению эксперта, введенные Россией ограничения стали серьезной проблемой для Еревана, однако рассчитывать на изменение позиции Москвы после парламентских выборов армянским властям не стоит.

Курс на ЕС под вопросом

Член правления Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов заявил, что для страны нет альтернативы ЕАЭС .

По его словам, Евросоюз не предлагает Армении членство и даже не обещает перспективы ассоциированного членства, а принятый парламентом закон о намерении вступить в ЕС он назвал «пропагандистским пузырем».

«Время показало, что решение президента Сержа Саргсяна о вступлении в ЕАЭС было не только оправданным, но и сегодня фактически не имеет реальной альтернативы. Это решение послужило интересам граждан», — отметил Шармазанов.

Он также заявил, что действия нынешних властей привели к серьезным проблемам в сельском хозяйстве, а армянские экспортеры столкнулись с трудностями. Кроме того, политик отметил, что Европейский союз не является оборонным блоком и не может выступать гарантом безопасности Армении.

Проблемы с армянскими товарами

Проблемы с поставками армянской продукции в Россию начались еще в конце мая. Россельхознадзор поэтапно вводил ограничения на импорт различных категорий товаров , объясняя это нарушениями ветеринарных и фитосанитарных требований. Под запрет последовательно попали цветы, овощи, фрукты, рыбная продукция, а затем практически вся подкарантинная продукция армянского происхождения. С 27 июля Россия также полностью закрыла рынок для армянской молочной продукции.

Ограничения стали чувствительными для Армении, поскольку более 90% экспорта ее сельхозпродукции приходится на российский рынок . Власти страны заявили о поиске альтернативных направлений поставок. Еврокомиссия выделила Еревану €52 млн на поддержку частного сектора, а глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что рынок ЕС будет открыт для 99% свежей сельхозпродукции из Армении и 90% напитков и алкогольной продукции. Вместе с тем Пашинян признал, что воспользоваться этими возможностями быстро не получится, поскольку действующие импортные процедуры Евросоюза для Армении не изменятся.

Ереван заявляет, что намерен продолжать работу в ЕАЭС, одновременно развивая отношения с Европейским союзом. В Москве, в свою очередь, подчеркивают, что совмещать участие в двух объединениях невозможно, и считают, что Армения должна определить дальнейший внешнеполитический курс, подтвердив его на референдуме.