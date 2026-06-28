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Бизнес

Путин заявил о трудностях с бензином на АЗС

Путин: и очереди на АЗС есть, и нужную марку бензина не всегда можно найти
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что проблемы на топливном рынке для автомобилистов и бизнеса сохраняются. Об этом сообщает РИА Новости.

«И очереди, к сожалению, тоже на заправках есть, и нужную марку бензина не всегда сейчас можно найти», — сказал президент в ходе совещания по обеспечению внутреннего рынка России топливом.

Путин также заявил, что ведущие топливные компании России в сложившейся ситуации проявляют себя как надежные партнеры государства. При этом особо глава государства отметил частных производителей. По его словам, возникающие неординарные задачи решаются четко, оперативно и грамотно в интересах страны и граждан.

До этого более 30 российских регионов ввели ограничения на продажу бензина и дизеля. Официальной причиной власти назвали высокий спрос. Вице-премьер Александр Новак заверил, что объем топлива в РФ позволяет покрыть спрос на внутреннем рынке.

Ранее Путин поручил принять системные меры для стабилизации топливного рынка.

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