В Кремле подтвердили, что ведутся переговоры о поставках топлива в Россию

Песков: контакты с рядом стран по поставкам топлива в Россию осуществляются

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга подтвердил, что в настоящее время Москва ведет переговоры с рядом стран о поставках топлива в Россию.

С какими именно странами договаривается Россия, Песков не стал уточнять.

«По понятным причинам мы не будем об этом говорить (о том, какие это страны — прим. ред.). Контакты осуществляются. Если будут достигнуты договоренности по приемлемым ценам, это будет происходить. Это будет еще один шаг по стабилизации, чтобы сбить ажиотаж спроса», — сказал представитель Кремля.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что запасы бензина в стране составляют около 1,7 млн тонн, что практически соответствует уровню аналогичного периода прошлого года.

По словам главы государства, ранее накопленные объемы топлива уже направляют на внутренний рынок. Несмотря на расходование резервов, их общий уровень остается практически неизменным. Путин подчеркнул, что использовать запасы необходимо взвешенно и аккуратно.

Ранее Путин назвал объем резервов бензина в России