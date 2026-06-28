В России допустили импорт топлива для стабилизации рынка

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что возможность импорта топлива рассматривается как одна из мер по обеспечению стабильности на российском топливном рынке. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, сейчас реализуются две ключевые меры, для которых уже созданы преференциальные налоговые условия.

«Первая мера — это импорт», — сказал Новак.

Новак также сообщил, что правительство России направило в Евразийский экономический союз заявку на продление до конца года нулевой экспортной пошлины на бензин. По его словам, действующая до 1 июля нулевая пошлина продлевается, решение по этому вопросу ожидается на следующей неделе. Заявка подразумевает продление режима до конца года без корректировок условий.

Нулевая пошлина является одним из инструментов стабилизации внутреннего рынка, так как снижает стимулы для роста внешних отгрузок и помогает удерживать предложение внутри страны.

26 июня Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке, а затем встретился с мэром Москвы Сергеем Собяниным, с которым обсудил снабжение жителей столицы нефтепродуктами.

Ранее россиянам рассказали, как экономить бензин.