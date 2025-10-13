«Больших денег не даст». Налог на роскошь в России пока решили не повышать

Минфин не исключил пересмотра ставки налога на роскошь, но точно не в этом финансовом году. Глава ведомства Антон Силуанов заявил, что данная мера не принесет бюджету «больших денег». Также министерство решило не повышать ставку налога на прибыль для банков, так как кредитным организациям нужен капитал в условиях высоких рисков.

Минфин России решил не повышать в этом финансовом году ставку налога на роскошь, заявил глава ведомства Антон Силуанов. Ставку могут пересмотреть позже.

«Налоги на роскошь. Знаете, мы повышали же налог на роскошь. Я хочу сказать, что да, это направление возможно к проработке», — сказал Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Он уточнил, что к этому вопросу скорее всего вернутся не в этом финансовом году.

«Больших денег не даст. Поэтому в нашем текущем пакете мы эти предложения не включили», – пояснил министр.

Дополнительным налогом облагаются дорогие автомобили и недвижимость. Сейчас в России такой налог должны платить владельцы элитных автомобилей стоимостью от 10 млн рублей и недвижимости с кадастровой стоимостью от 300 млн рублей .

В марте Минпромторг России опубликовал список моделей автомобилей и электромобилей, которые подлежат обложению налога на роскошь в 2025 году. В нем 555 моделей , среди которых машины марок Audi, Bentley, BMW, Cadillac Porsche, Rolls-Royce и многие другие люксовые авто.

«Важно не переборщить»

Президент России Владимир Путин во время встречи с лидерами парламентских фракций 18 сентября назвал «разумной» идею налога на роскошь.

«Все, мне кажется, очень разумно. <…> Здесь важно не переборщить. Аккуратненько», — отметил он.

В качестве примера глава государства вспомнил ситуацию в США, где во время корейской и вьетнамской войн повышали налоги для граждан с высокими доходами.

«Когда люди видят, что их средства <…> идут на конкретное благородное дело, в общем-то, у нас люди очень патриотично настроены и не жадничают», — выразил уверенность Путин.

Лидер партии «Справедливая Россия — за правду», депутат Госдумы Сергей Миронов ранее призвал увеличить налоги на сверхбогатых граждан – с нынешних 22 до 25–35%. Парламентарий назвал сверхбогатых россиян «жирными котами», которых следует «потрясти». Он также призвал ввести дополнительный налог на предметы роскоши, такие как самолеты, яхты и вертолеты.

Миронов подчеркнул, что налоги в первую очередь должны платить олигархи, а для простых граждан повышать обязательные выплаты не нужно.

В августе президент Биографического института Александра Зиновьева Ольга Зиновьева предложила ввести «социальную десятину» — целевой налог в размере 10% для людей, чей доход превышает 30 млн рублей в год.

«Для этого налога должен быть создан какой-то российский банк помощи нуждающимся пенсионерам — своеобразная федеральная касса взаимопомощи для тех, кто вынужден существовать на крохе с барского экономического стола», — заявила она.

НДС экспортерам, налог для банков

Минфин также не рассматривал идею не возмещать НДС экспортерам в связи с повышением его ставки.

«Что касается невозврата НДС, тоже тема постоянная. Наш аргумент был такой, что это, по сути, такая же экспортная пошлина для наших нефтяников, для наших экспортеров. Считаем, что сейчас и так нагрузка на нефтяной сектор высокая», – указал Силуанов, сославшись на негативный опыт Китая.

Также ведомство рассматривало вопрос об увеличении ставки налога на прибыль для банков, однако решение не было принято.

«Исходили из следующего: банкам нужен капитал», – пояснил Силуанов.

«В условиях высоких процентных ставок, в условиях больших рисков требуется создание резервов по кредитам. Если этого капитала не будет, то может дойти до того, что придется банки спасать», – сказал министр депутатам.