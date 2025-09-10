В Госдуме предложили поднять налоги на сверхбогатых граждан

В России необходимо увеличить налоги на сверхбогатых граждан. Об этом в интервью ТАСС заявил лидер партии «Справедливая Россия — за правду», депутат Госдумы Сергей Миронов.

Парламентарий назвал сверхбогатых россиян «жирными котами», которых следует «потрясти». По мнению Миронова, нужно увеличить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) с для этой категории граждан с нынешних 22 до 25–35%. Кроме того, необходимо ввести дополнительный налог на предметы роскоши, такие как яхты, самолеты, яхты и вертолеты. И, наконец, отметил депутат, в России нужен налог на состояния, который есть во многих странах мира.

Миронов подчеркнул, что налоги в первую очередь должны платить олигархи и не следует повышать их для простых граждан.

12 августа президент Биографического института Александра Зиновьева Ольга Зиновьева заявила, что в России необходимо ввести «социальную десятину» — целевой налог в размере 10% для людей, чей доход превышает 30 млн рублей в год.

Ранее в РПЦ призвали обложить россиян десятиной.