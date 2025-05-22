Экономист объяснил важную разницу между самозанятостью и ИП

Человек, решивший работать на себя, в России сталкивается с выбором: зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель или воспользоваться режимом самозанятости. С первого взгляда кажется, что это просто два способа легализации дохода, но за этим выбором стоит гораздо больше. От него зависит, сколько денег останется после уплаты налогов, потребуется ли вести бухгалтерию, можно ли будет нанимать работников, как выстраивать отношения с заказчиками и на что рассчитывать в будущем, рассказал «Газете.Ru» основатель проекта-стартапа Самбанкинг, экономист Борис Фролов.

«Самозанятый — это человек, применяющий налог на профессиональный доход. Регистрация доступна через приложение, занимает пару минут, и практически все делается автоматически. Но режим предусматривает ряд ограничений: нельзя нанимать сотрудников, годовой доход не должен превышать 2,4 миллиона рублей, а некоторые виды деятельности (например, перепродажа чужих товаров или работа в интересах другого лица) под запретом. Налоговая ставка — 4% при работе с физлицами и 6% при оплатах от организаций или ИП. Нет обязательных страховых взносов — хочешь платить в ПФР добровольно, пожалуйста, не хочешь — пенсия начисляться не будет. Также не требуется ведения бухгалтерии. Это делает режим удобным для фрилансеров, репетиторов, консультантов, мастеров на дому и других специалистов, не планирующих нанимать персонал или строить масштабный бизнес», — объяснил он.

Однако если человек хочет развивать дело, привлекать работников, расширять клиентскую базу, арендовать помещение, выходить на оптовиков — без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя не обойтись.

«ИП — это уже полноценный участник бизнеса. Он может работать практически в любой сфере, от розницы до производства, нанимать сотрудников, открывать точки, участвовать в тендерах. Но с этим статусом приходит и более высокая нагрузка: обязательно уплачивать фиксированные страховые взносы (вне зависимости от прибыли), вести отчетность, подавать декларации, а в ряде случаев — использовать онлайн-кассу. Есть выбор налогового режима: 6% с дохода или 15% с прибыли (УСН), а также другие — в зависимости от специфики бизнеса», — сказал эксперт.

Важно понимать и юридическую сторону.

«В российской юрисдикции ИП не имеет разделения между личным и деловым имуществом. Это значит, что индивидуальный предприниматель отвечает по всем обязательствам всем своим имуществом, включая личное: квартиру, автомобиль, банковские счета. Это серьезное отличие от, например, ООО, где действует принцип ограниченной ответственности. Кроме того, если ИП нарушает законодательство (например, не вовремя сдает отчетность, не уплачивает налоги), штрафы назначаются в большем размере, чем для обычного физлица. Это касается и административных нарушений, и налоговых санкций», — отметил он.

В то же время самозанятый, оставаясь физлицом, не сталкивается с такой жесткой имущественной ответственностью, а риски ограничены рамками самого режима. Но и возможностей у него существенно меньше. Он не может, например, торговать алкоголем, арендовать помещения под магазин с персоналом, официально трудоустраивать работников. Поэтому выбор между ИП и самозанятостью — это не только про налоги или оформление, это про стратегию. Если человек хочет просто подзаработать на своих навыках без сложной отчетности — самозанятость подойдет. Если в планах — построить бизнес, масштабировать продажи, выходить на серьезные партнерства — ИП дает больше свободы, но и требует больше ответственности.

«И главное: этот выбор не навсегда. Можно начать как самозанятый — протестировать идею, набрать базу клиентов — и потом, при необходимости, перейти на ИП. Российское законодательство позволяет это сделать без существенных препятствий. Все зависит от того, каким человек видит свое дело: временным заработком или проектом с долгосрочными инвестициями и рисками», — резюмировал эксперт.

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