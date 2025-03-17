«Нужно подождать два квартала». Понизит ли ЦБ ключевую ставку?

Банк России на заседании 21 марта с большой долей вероятности в третий раз сохранит ключевую ставку на уровне 21%. В этом уверены экс-глава ЦБ Сергей Дубинин, а также экономисты и финансовые аналитики, опрошенные «Газетой.Ru». Эксперты предположили, что из-за решения ЦБ банки продолжат снижать ставки по вкладам, ипотеке и потребительским кредитам. При этом ставки по депозитам будут снижаться быстрее. Подробнее о вкладах, кредитах и будущем рубля — в нашем материале.

В пользу сохранения ключевой ставки неизменной — на уровне 21% — высказались все опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

«В моем представлении, ключевую ставку не будут менять до конца первого квартала. Пока нет дополнительной, валидной, надежной информации о тренде инфляции. Январь — вообще непоказательный с этой точки зрения месяц. Рост тарифов ЖКХ, сезонность, короткий рабочий график — все это в январе. Для того чтобы увидеть, куда движется инфляция, нужно дождаться, пока пройдут два квартала. Тогда можно будет какие-то решения [по ключевой ставке] принимать более обоснованно», — сказал «Газете.Ru» экс-глава ЦБ Сергей Дубинин.

Аргументами в пользу увеличения ключевой ставки на прошлом заседании 14 февраля были сохранение повышенных темпов инфляции и повышенные инфляционные ожидания. Последние данные показывают, что текущие темпы инфляции замедляются, а инфляционные ожидания начали снижаться. Кроме того, кредитование, по оперативным данным, остается слабым.

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По оценке главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, сезонно скорректированная инфляция (показатель инфляции с учетом сезонных колебаний цен, на который ЦБ внимательно смотрит при принятии решений по ключевой ставке) в феврале замедлилась до 8% после 10,7% в январе и 14% в декабре. В марте аналитик ожидает дальнейшего замедления сезонно скорректированной инфляции до 7%.

«Сохраняются предпосылки для дальнейшего замедления инфляции — это высокие процентные ставки и охлаждение кредитования, ожидаемое замедление бюджетных расходов в последующие месяцы, крепкий рубль и активные переговоры РФ — США», — подчеркнул Васильев в беседе с «Газетой.Ru».

Также появляются первые признаки снижения напряженности на рынке труда. Росстат сообщил, что безработица в январе повысилась до 2,4% после того, как три месяца подряд удерживалась на историческом минимуме в 2,3%. ЦБ отмечал, что пока судить об устойчивом замедлении кредитования рано, так как в декабре — феврале замедление кредитования может быть связано с повышенными бюджетными расходами.

«Поэтому ЦБ, вероятно, в ближайшие месяцы возьмет паузу [в изменении ключевой ставки], чтобы убедиться в устойчивости замедления кредитования. 21 марта регулятор может смягчить текущий жесткий сигнал о будущих действиях на нейтральный сигнал», — подытожил Васильев.

Что будет со вкладами

Банки начали снижать ставки по вкладам в 2025 году. Доходность депозитов упала примерно на 1–2,5 процентных пункта (п.п.). По данным ЦБ, средняя максимальная процентная ставка по вкладам в 10 крупнейших банках снизилась с 22,28% в середине декабря 2024 года до 21,44% в первой декаде февраля 2025 года. Эксперты полагают, что после решения ЦБ 21 марта банки продолжат снижать ставки по вкладам и накопительным счетам.

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сказал «Газете.Ru», что в случае сохранения ключевой ставки доходность вкладов до полугода останется без изменений, а по более длинным депозитам может пойти вниз .

«На ставки по вкладам со сроком более шести месяцев может повлиять не только принятое решение об уровне ключевой ставки, но и поданный сигнал по будущим решениям. Соответственно, по вкладам со сроком более шести месяцев может быть дальнейшее снижение ставок на 0,5–2 п.п.», — спрогнозировал Балынин.

Васильев допустил, что инфляция будет постепенно снижаться до 6,7% в годовом выражении к концу 2025 года. Есть возможность зафиксировать реальные положительные ставки по вкладам на длительный срок, добавил эксперт.

Старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии Владимир Еремкин добавил, что ставки по накопительным счетам будут заметно ниже вкладов. По словам экономиста, нет оснований предполагать, что ставки по накопительным счетам могут увеличиться.

Что будет с кредитами

В 2025 году банки снижали ставки по ипотеке и потребительским кредитам, тоже в среднем на 1–2,5 п.п. В настоящее время базовые ставки по ипотеке на новостройки начинаются от 28,8% годовых. Полная стоимость кредита (с учетом комиссий) может достигать 38,19%. Базовые ставки по ипотеке на вторичное жилье стартуют от 28,8% годовых. ПСК варьируется от 29,95 до 38,19%. ПСК по потребительским кредитам превышает 37%. По мнению экспертов, после решения ЦБ ставки по кредитам, в том числе ипотеке и потребкредитам, будут медленно снижаться в течение ближайших кварталов вслед за ставками по депозитам.

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По прогнозу Васильева, среднерыночный уровень ипотечных ставок до конца первого квартала может снизиться еще в пределах 0,5 п.п. Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Ольга Панина предупредила, что временной лаг между решением ЦБ по ключевой ставке и снижением ставок по кредитам может составить несколько месяцев.

Что будет с рублем

Экономисты уверены, что в моменте решение ЦБ по ключевой ставке не окажет значимого влияния на курс рубля. В то же время эксперты ожидают, что текущая высокая ключевая ставка продолжит оказывать поддержку российской валюте в среднесрочной перспективе . С одной стороны, высокая ключевая ставка способствует привлекательности рублевых сбережений (депозиты под 20+% годовых). С другой стороны, высокая ключевая ставка охлаждает потребительский и инвестиционный спрос и спрос на валюту, в результате чего рубль укрепляется.

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«Динамика рубля сейчас во многом определяется новостным фоном в отношении хода переговоров РФ — США и геополитической ситуации. Активные переговоры по урегулированию украинского конфликта продолжаются, и это остается главным драйвером для цен на российские активы. Также в пользу рубля остаются сезонно низкий спрос на валюту в первом квартале и продажи юаней из резервов в рамках бюджетных операций на 6 млрд рублей в день. В конце марта дополнительную поддержку рублю окажет налоговый период, когда экспортеры будут активнее продавать валюту для расчетов с бюджетом.

Васильев уверен, что до конца марта рубль будет крепким: доллар будет стоить 82–89 рублей, евро — 89–97 рублей, юань — 11,3–12,2 рубля. Найшева предположила, что в случае смягчения антироссийских санкций доллар подешевеет до 80 рублей, но затем вновь подорожает до 90 рублей.

«Колебания курсов иностранных валют к рублю будут всегда, но их не надо бояться, так как для рынка это нормальная практика. В то же время вкладываться в иностранную валюту сейчас, на мой взгляд, невыгодно. Считаю, что лучше оставаться в рублевой зоне: здесь по-прежнему созданы возможности двукратной защиты своих денежных средств от инфляции», — заключил Балынин.

Что будет дальше?

Следующие заседания ЦБ по ключевой ставке состоятся 25 апреля и 6 июня. Эксперты не исключили, что регулятор может приступить к снижению ключевой ставки на этих заседаниях.

«При благоприятном стечении обстоятельств — замедлении кредитования в марте-апреле, снижении инфляции и инфляционных ожиданий — ЦБ может начать обсуждать снижение ключевой ставки на последующих заседаниях 25 апреля и 6 июня», — спрогнозировал Васильев.

Главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров склоняется к тому, что ЦБ начнет снижать ключевую ставку 6 июня.

Специалист отдела аналитических исследований «АВИ Кэпитал» Анастасия Найшева предположила, что снижение ключевой ставки первый раз может быть сразу на 1 процентный пункт, до 20%. К концу 2025 года Найшева ожидает ключевую ставку в 18%.

По словам Васильева, геополитический фактор остается основным фактором неопределенности для прогноза. Новым проинфляционным фактором может стать снижение нефтяных цен.