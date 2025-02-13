«Риск вложений в валюту крайне велик». Стоит ли покупать доллар после резкого укрепления рубля?

Из-за резкого снижения курса доллара в России стали закрываться пункты обмена валют: их владельцы решили взять «тайм-аут», чтобы не распродать всю валюту по низкой цене и дождаться изменения ситуации. Между тем суммарный объем торгов на российском рынке акций вырос до максимальных с марта 2022 года значений. Впрочем, экономисты не видят перспектив долгосрочного укрепления позиций отечественной валюты и полагают, что вскоре доллар вновь будет торговаться на уровне 96-100 рублей. Что происходит с долларом в России — в материале «Газеты.Ru».

После резкого снижения курса доллара пункты обмена валют в России стали приостанавливать свою работу, сообщил Telegram-канал SHOT. По его информации, обменники опасаются «слить» всю валюту по низкой цене и решили придержать ее до момента, когда доллар снова пойдет вверх.

«В тех кассах, где продолжают работу, собеседники SHOT заявили, что вынуждены держать серьезный диапазон между покупкой и продажей, чтобы не остаться в минусе», — говорится в публикации.

По данным торгов Forex, утром 13 февраля курс доллара составил 92 рубля и снизился к 10:25 (мск) до 90,8 рубля. Курс евро составлял 96-98 рублей и упал спустя полтора часа до 94,7 рубля.

Причиной этого стал телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, который многие расценивают как поворотный момент в отношениях двух стран. 12 февраля Путин и Трамп беседовали около полутора часов и обсудили конфликты на Украине и Ближнем Востоке, вопросы энергетики и развития искусственного интеллекта.

«Зеленский сильно переживал». Что говорят в Москве о переговорах Путина и Трампа Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал великолепными переговоры с президентом России... 13 февраля 17:34

Есть ли ажиотаж

Ажиотажа вокруг обмена валют не наблюдается на фоне укрепления рубля на межбанковском рынке, сообщил ТАСС вице-президент «Газпромбанка», начальник департамента инвестиционно-страховых продуктов Артем Зотов.

«Безусловно, любая повышенная волатильность на рынке увеличивает активность клиентов. Но ажиотажа среди клиентов сейчас не наблюдается», — сказал банкир.

О том же сообщили в пресс-службе ВТБ: повышенного спроса на покупку валюты в банке не фиксируют.

Представители привокзальных московских обменников «утверждают, что работают в обычном режиме, никаких изменений нет», — говорится в публикации Aif.ru.

А экономист Александр Разуваев отметил, что разговоры о закрытии обменных пунктов ему непонятны, так как «любой человек все операции давно делает через банковское приложение, не через обменники».

Однако на фоне сообщений о падении курса доллара суммарный объем торгов на российском рынке акций составил максимальные с марта 2022 года 422,5 млрд руб., а на утренней сессии 13 февраля показатель в части ценных бумаг (акций и облигаций) достиг рекордных за всю историю 85 млрд руб., сообщается в Telegram-канале Московской биржи.

«Объем торгов на вечерней сессии составил 237 млрд руб., что также является максимальным значением», — отметили представители торговой площадки.

Что будет дальше

В перспективе ближайших месяцев доллар с большой долей вероятности вряд ли опустится ниже 95,5 рубля, рассказал «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

«Динамика рынка Forex не показательна. На межбанковском рынке доллар опускался до 95,5 рубля. Ориентироваться стоит на «вечный» фьючерс USDRUBF на Мосбирже, а он сейчас около 97», — отметил он.

Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в беседе с НСН заявил, что среднегодовой курс доллара сохранится на уровне 96,5 рублей.

«Это официальные прогнозы наших ведомств. Поэтому такое отклонение долго жить не будет, правительству выгоден именно средний курс, под который все рассчитывается. Поэтому нынешний курс долго не проживет», — сказал он.

По его мнению, сильный рубль может сохраниться до конца марта — середины апреля, после чего начнется его постепенное ослабление. «К августу увидим возвращение к отметке выше ста», — пояснил эксперт.

Похожее мнение выразил бывший министр труда России, экономист Сергей Калашников.

«Я думаю, что падение доллара носит ситуативный характер, потому что общеэкономическая ситуация все-таки носит тенденцию роста доллара по отношению к рублю», — сказал он.

Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин в беседе с РБК заявил, что в ближайший месяц он ожидает сохранения стабильности по курсу рубля.

«Пара USD/RUB, видимо, будет торговаться в районе ₽96–100. Ближе к весне курс доллара вернется в район ₽100–102, поскольку притока валюты на внутренний рынок может не хватить для реализации отложенного спроса со стороны импортеров», — пояснил он.

Вкладываться в доллары сейчас рискованно , полагает кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Однозначно риск вложения средств в иностранную валюту, а тем более в доллары, крайне велик. Это обусловлено высокой волатильностью курсов валют, а также токсичностью доллара как валюты», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

Балынин отметил, что за период с середины января порядка 7% вложенных в доллар средств были напрямую потеряны. Соответственно, потери равны 7 тыс. рублей с каждых вложенных в январе 100 тыс. рублей. Он не рекомендовал в настоящее время вкладываться в иностранные валюты и посоветовал хранить деньги в рублях, так как сейчас крайне выгодные ставки по вкладам, которые вдвое превышают инфляцию.