«Кредитная зима с нами надолго». Почему ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21%

ЦБ на первом заседании в 2025 году второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Регулятор отметил, что инфляция остается высокой, но кредитная активность россиян замедлилась, что стало аргументами в пользу сохранения ставки. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина уточнила, что снижение ставки на заседании не обсуждалось, однако рассматривался вариант ее повышения. Экономисты и финансовые аналитики, опрошенные «Газетой.Ru» уверены, что после решения ЦБ ставки по вкладам начнут снова снижаться, а по кредитам — останутся на текущем уровне.

Банк России 14 февраля сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции после первого в этом году заседания регулятора пояснила, что инфляция остается высокой и обсуждалось лишь сохранение или повышение ставки, но не ее снижение.

«Интервал, который мы дали, предполагает возможность как снижения, так и повышения ключевой ставки. Все будет зависеть от того, как будут меняться устойчивые тенденции», — подчеркнула глава ЦБ.

По словам Набиуллиной, набранной жесткости денежно-кредитных условий достаточно, чтобы инфляция в ближайшие месяцы начала замедляться. При этом она уточнила, что речь о переломе тренда роста инфляции пока не идет. Глава ЦБ также подчеркнула, что возможные переговоры России и США по Украине пока не влияют на политику Центробанка .

«Поэтому мы сохраняем паузу в повышении ключевой ставки. Если набранной жесткости окажется недостаточно, мы будем готовы вернуться к вопросу повышения ставки на ближайшем заседании», — заявила она.

По оценке ЦБ, достигнутая жесткость денежно-кредитных условий за счет ключевой ставки в 21% формирует необходимые предпосылки для снижения инфляции и возвращения к цели в 4% в 2026 году.

«В базовом сценарии для возвращения инфляции к цели потребуется более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в октябре. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 7,0–8,0% в 2025 году, вернется к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем», — уточнил регулятор в пресс-релизе по итогам заседания.

По данным на 10 февраля, годовая инфляция составила 10%. ЦБ отметил усиление инфляционного давления наряду с произошедшим осенью ослаблением рубля, высокие ожидания населения и бизнеса по поводу дальнейшего роста цен, рост российской экономики выше прогноза регулятора, жесткость рынка труда при минимальной безработице и росте зарплат, опережающем производительность труда.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

ЦБ обновил среднесрочный прогноз по итогам заседания. Регулятор прогнозирует среднюю ключевую ставку до конца 2025 года в диапазоне 19–22%. В прошлом прогнозе ЦБ в декабре диапазон средней ключевой ставки на 2025 год находился в районе 17–20%.

ЦБ также отметил, что будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании 21 марта с учетом скорости и устойчивости снижения инфляции.

Кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что решение ЦБ сохранить ставку стало ожидаемым, и спрогнозировал, что она останется на таком уровне до лета.

«В этот раз обошлось без неожиданностей — решение ЦБ совпало с консенсус-прогнозом . Монетарная пауза читалась на фоне сильного укрепления рубля, замедления кредитной активности и прекращения бурного роста цен, снижения геополитических рисков. Скорее всего, ключевая ставка в 21% сохранится до начала лета, а потом произойдет долгожданный монетарный разворот, и ключевая ставка снизится ближе к 16% к концу года. Но возможны и корректировки курса денежно-кредитной политики по времени — если в самое ближайшее время дезинфляционные факторы сохранят свое влияние, а прогресс урегулирования конфликта ускорится, то возрастет вероятность весеннего перехода к курсу снижения ставки», — отметил эксперт.

Что будет с вкладами

Экономисты и аналитики, опрошенные «Газетой.Ru», отметили, что ставки по вкладам в 2024 году росли вслед за ключевой ставкой ЦБ, иногда даже опережая решения регулятора. С учетом того, что регулятор 14 февраля сохранил ключевую ставку в 21%, доходность по депозитам останется на текущем уровне или немного снизится. Средняя максимальная доходность по вкладам в топ-10 российских банков с начала года снизилась с 21,7 до 21,4%.

«Ставки по вкладам после решения ЦБ продолжат медленное снижение в течение ближайших кварталов. В базовом сценарии ставки по депозитам сейчас находятся на своих максимальных уровнях в этом цикле денежно-кредитной политики. В целом открывать депозит сейчас выгодно. При официальной инфляции около 10% ставки по депозитам сейчас составляют 20–23% и выше. Инфляция будет постепенно снижаться до 7,2% к концу этого года. Есть возможность зафиксировать реальные положительные ставки на длительный срок», — заявил «Газете.Ru» главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин уверен, что новое снижение ставок по вкладам произойдет уже на следующей неделе.

«На следующей неделе банки могут снизить ставки по банковским вкладам на срок более одного года. Сейчас есть предложения даже по 23–25%, [после снижения] cтавки по вкладам со сроком до одного года будут на уровне 20–23%. При этом по-прежнему будут сохраняться повышенными предложения на два–три месяца по накопительным счетам для новых клиентов и по вкладам для новых клиентов», — сказал «Газете.Ru» Балынин.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов призвал россиян открывать вклады на шесть–семь месяцев, особенно если есть возможность получить повышенную ставку на новые средства или как зарплатным клиентам. Кандидат экономических наук, профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин также отметил целесообразность размещения средств на краткосрочных вкладах.

«Высокие ставки — свыше 21–22% — банки предлагают на короткий срок, до трех месяцев. Это не является индивидуальной финансовой рекомендацией, но пока у нас существует неопределенность со ставками, имеет смысл часть депозитов размещать по максимальной ставке на короткий срок — порядка трех-шести месяцев, — а часть средств, в ожидании того, что ставки будут снижаться в связи со снижением ключевой ставки, размещать на более длительный период — 6–12 месяцев, — чтобы успеть зафиксировать текущие высокие ставки», — посоветовал Зайнуллин.

Что будет с кредитами

Ставки по ипотеке и потребительским кредитам с большой долей вероятности останутся на текущем уровне или немного снизятся после решения ЦБ. По данным ЦИАН, средняя ставка по ипотеке на новостройки сейчас достигает 28,97%, а по ипотеке на вторичное жилье — 29,38%. По данным маркетплейса «Финуслуги», средние ставки по потребительским кредитам в ведущих российских банках — от 27 до 42%.

«По нашей оценке, ЦБ взял курс на сохранение уровня ключевой ставки — пусть и высокого, но стабильного. По кредитам ставки в любом случае останутся экстремально высокими, и «кредитная зима» будет с нами еще надолго», — заявил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Балынин уверен, что после решения ЦБ ставки по ипотеке будут выше 27% , по потребительским кредитам — преимущественно выше 30% , однако для зарплатных клиентов предложения могут быть и на 1-2 процентных пункта ниже.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко призвал воздержаться от оформления новых кредитов, так как высокие ставки могут значительно увеличить финансовую нагрузку на заемщиков.

По прогнозу ВТБ, в 2025 году банки выдадут населению около 9,1 трлн рублей — почти на 30% меньше, чем в 2024 году. В банке уверены, что больше всего сократятся выдачи кредитов наличными и ипотеки. Драйвером сегмента жилищных кредитов останутся госпрограммы — сегодня на них приходится 85–90% ипотечных продаж.

Что будет с рублем

Решение ЦБ совпало с ожиданиями финансового рынка, и поэтому в моменте оно не окажет значимого влияния на курс рубля. Тем не менее текущая высокая ключевая ставка в 21% продолжит оказывать поддержку российской валюте, уверены эксперты. Они пояснили, что высокая ключевая ставка способствует привлекательности рублевых сбережений — депозитов под 20+% годовых.

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С другой стороны высокая ключевая ставка охлаждает потребительский и инвестиционный спрос и спрос на импорт, то есть спрос на валюту. Также в пользу рубля в ближайшие недели будут выступать ожидания снижения геополитической напряженности благодаря переговорам России и США.

По мнению главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, рубль до конца февраля останется крепким и будет торговаться недалеко от текущих значений. По оценке аналитика, доллар будет стоить 88–94 рубля, евро — 92–98 рублей, юань — 11,9–12,7 рубля.

Аналитик BitRiver Владислав Антонов в свою очередь предсказал доллар по 90–96 рублей, евро по 92–100 рублей и юань по 11,7–13,1 рубля после заседания ЦБ.