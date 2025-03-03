Экс-глава ЦБ спрогнозировал уровень ключевой ставки в марте

ЦБ на заседании 21 марта 2025 года в третий раз оставит ключевую ставку на уровне 21%, заявил «Газете.Ru» экс-глава Банка России Сергей Дубинин.

«В моем представлении, ключевую ставку не будут менять до конца первого квартала. Пока нет дополнительной, валидной, надежной информации о тренде инфляции. Январь — вообще непоказательный с этой точки зрения месяц. Рост тарифов ЖКХ, сезонность, короткий рабочий график — все это в январе. Для того, чтобы увидеть, куда движется инфляция, нужно дождаться, пока пройдут два квартала. Тогда можно будет какие-то решения [по ключевой ставке] принимать более обоснованно», — пояснил Дубинин.

По его словам, ЦБ принимает решение о ключевой ставке, исходя из широкого круга проблем, макроэкономической ситуации в целом. По мнению Дубинина, снижение ключевой ставки не приведет к немедленному увеличению инвестиционной активности.

«Кредиты у нас, как правило, короткие, и для развития производства — это источник инвестиций. Это скорее для оборотного капитала может быть какой-то поддержкой. К тому же, вопрос льготного кредитования для крупных корпораций, для нашего военно-промышленного комплекса, оборонно-промышленного комплекса никто не снимал, это все будет продолжаться», — заключил Дубинин.

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