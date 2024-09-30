В Госдуму внесли проект бюджета на три года. Каким он будет? Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на 2025–2027 годы

Проект бюджета на ближайшие три года внесен в Госдуму. Он, как и раньше, будет дефицитным, но опрошенные «Газетой.Ru» эксперты не сочли это критичным и даже назвали ситуацию комфортной. По их мнению, главными вызовами для бюджета станут геополитическая ситуация, снижение цен на нефть и санкции. Специалисты заявили, что в центре бюджетной политики будет человек, ведь только на «детскую» сферу планируется потратить почти 10 трлн рублей. Какова вероятность исполнения бюджета, какие новые меры в нем предусмотрены и как это коснется россиян — в нашем материале.

Правительство России внесло на рассмотрение Государственной думы проект нового федерального бюджета на 2025–2027 годы. Проект сформирован на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития. Согласно прогнозу, в 2025–2027 годах рост российской экономики будет находиться на умеренной траектории в 2,5–2,8% ВВП.

Прогнозируемые доходы:

2025 год — 40,29 трлн рублей (+11,6% к 2024 году);

2026 год — 41,8 трлн рублей;

2027 год — 43,2 трлн рублей.

Прогнозируемые расходы:

2025 год — 41,46 трлн рублей;

2026 год — 44 трлн рублей;

2027 год — 45,9 трлн рублей.

В 2025–2027 годы бюджет будет дефицитным. Это традиционная для России ситуация. За последнее десятилетие доходы казны лишь трижды превышали затраты.

Уровень дефицита бюджета:

2025 год — 0,5% ВВП;

2026 год — 0,9% ВВП;

2027 год — 1,1% ВВП.

За три года ненефтегазовый дефицит снизится на 2,5 процентных пункта к 2024 году, до 5% ВВП в 2027 году. Основными источниками финансирования дефицита федерального бюджета в 2025–2027 годах станут российские государственные заимствования. В то же время объем госдолга России продолжит оставаться на безопасном уровне (18%).

17 сентября президент России Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. Глава государства обратил внимание, что власти должны придерживаться ответственной бюджетной политики. Это, в том числе, выражается в обеспечении сбалансированности и устойчивости федерального бюджета, а также всей финансовой системы страны, уточнил Путин.

«На 2025 год запланировано исполнение федерального бюджета с дефицитом в 1,17 трлн рублей, на 2026 год — 2,18 трлн рублей, на 2027 год — 2,76 трлн рублей. Однако эти значения ниже ожидаемого дефицита в этом году (3,3 трлн рублей) и ниже дефицита прошлого года (3,22 трлн рублей). С учетом роста объема валового внутреннего продукта в отношении к ВВП эти значения являются крайне комфортными: так, например, на следующий год объем дефицита федерального бюджета составит всего лишь 0,5% к ВВП. Соответственно, средств в федеральном бюджете будет достаточно для решения всего спектра социально-экономических задач», — сказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Приоритеты бюджета

Правительство определило три приоритета бюджета :

Выполнение всех социальных обязательства перед россиянами: все необходимые выплаты гражданам (в том числе — незащищенным и малоимущим) в бюджете заложены и будут осуществлены.



Расходы на оборону и безопасность (поддержка участников СВО и их семей);



Технологический суверенитет.

Один из главных приоритетов – адресная поддержка беременных женщин и семей с детьми . На ежемесячные пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка на следующие три года будет направлено более 4 трлн рублей. Свыше 1,7 трлн рублей пойдет на предоставление маткапитала, от 12 млрд рублей на три года — на субсидии по обеспечению жильем молодых семей. Порядка 37,5 млрд рублей предполагается направить на поддержку региональных демографических программ по повышению рождаемости.

Также необходимые средства выделят на повышение уровня пенсионного обеспечения, лекарственное обеспечение льготников и возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам, горячее питание школьников, выплаты классным руководителям, капитальный ремонт и строительство новых образовательных учреждений.

На помощь россиянам в сложной жизненной ситуации по программе социального контракта в проекте бюджета предусмотрено более 130 млрд рублей. От 80 млрд рублей запланировано на развитие системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами, нуждающимися в такой помощи.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов назвал такое распределение социальных расходов справедливым.

«В контексте современных демографических вызовов социальная поддержка приобретает критическое значение для долгосрочного развития страны. Наблюдается тенденция снижения рождаемости, обусловленная растущей экономической неопределенностью и опасениями молодого поколения относительно будущего. В таких условиях административные меры по стимулированию рождаемости малоэффективны. Необходимо создание благоприятной среды, которая позволит молодым семьям уверенно планировать будущее и принимать решение о рождении детей», — уверен аналитик.

По его словам, текущая ситуация на рынке недвижимости, характеризующаяся значительным ростом цен, дополнительно усугубляет проблему, несмотря на наличие льготных ипотечных программ для молодых семей. В связи с этим социальные меры поддержки, предусмотренные в бюджете, включая помощь в приобретении жилья, материнский капитал и различные пособия, являются не просто желательными, а необходимыми элементами государственной политики. Кроме того, поддержка пенсионеров и работников медицинской сферы также играет важную роль в обеспечении социальной стабильности и повышении качества жизни населения в целом.

«Ожидается, что «детский» бюджет превысит 10 трлн рублей. Также запланирован рост заработных плат работников федеральных государственных учреждений, денежного довольствия военнослужащих, стипендий студентов.

В рамках решения задачи, поставленной президентом, по ускоренному повышению уровня минимального размера оплаты труда на следующий год он составит 22 440 рублей (что выше текущего уровня более чем на 3 тысячи рублей или 16,6% в относительном измерении). Поэтому с учетом всего вышеизложенного можно с уверенностью сказать, что в ближайшие три года будет реализовываться бюджетная политика, в центре которой находится человек!», — подчеркнул Балынин.

Кроме того, в числе приоритетных задач — реализация национальных проектов. На мероприятия нацпроектов предусмотрены затраты, превышающие 40 трлн рублей в течение шести лет (рост почти вдвое по сравнению с 2019-2024 годами). На финансирование новых национальных проектов пойдет:

в 2025 году — 5,7 трлн рублей;

в 2026 году — 6,2 трлн рублей;

в 2027 году — 6,3 трлн рублей.

На финансовую поддержку регионов будет направлено примерно 3,3 трлн рублей ежегодно (в 2025 году — 3,26 трлн рублей, 2026-м — 3,29 трлн рублей, 2027-м — 3,32 трлн рублей), в том числе на реализацию национальных проектов — около 1 трлн рублей ежегодно.

Новшества бюджета

В проекте бюджета на следующие три года предусмотрен и ряд новых мер:

Индексация пенсий

У россиян вырастут пенсии. В 2025 году будет продлен действующий порядок индексации пенсий — с 1 января. Вместо двух платежей (с 1 февраля и 1 апреля) решено сделать единую выплату сразу – уровень индексации составит 7,3%. Правительство объяснило такую меру процессами инфляции — из-за роста цен власти решили ускорить увеличение пенсий. Индексация затронет и работающих, и неработающих пенсионеров .

Акциз на сахар

Власти хотят снизить потребление сахара россиянами. Правительство предложило изменить критерий признания сахаросодержащих напитков подакцизными. Теперь таковыми будут признаваться напитки, в 100 мл которых содержится 2 грамма сахара (ранее — 5 граммов). По логике правительства, эта мера поможет сберечь здоровье населения.

«Сахаросодержащие напитки — один из самых вредных товаров народного потребления, оказывающий большой вред здоровью не только взрослых, но и детей. Они приводят к диабету, а также к заболеваниям сердечно-сосудистой системы (что, по статистике, является основной причиной смертности в России). Правительство реализует принятое в 2023 году решение о взимании акциза со сладких напитков и направляет их на борьбу с сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями», — отмечено в материалах правительства.

Собранные деньги будут направлены в том числе на развитие здравоохранения. Власти отметили, что отдельные производители пытаются обойти закон, занижая количество сахара в напитке, чтобы не попасть под критерий (например, устанавливают сахар и углеводы на уровне 4,8 граммов). Поэтому фактические поступления в бюджет от акциза на сахаросодержащие напитки оказались ниже оценочного уровня на 30-35%. Поэту власти сочли целесообразным скорректировать критерий по сахару и углеводам, чтобы пресечь такие манипуляции.

Подорожание алкоголя и сигарет

Алкоголь и сигареты подорожают из-за увеличения акцизов на эти виды продукции.

На 10% повысятся акцизы на этиловый спирт, произведенный из пищевого или непищевого сырья (в том числе на денатурированный этиловый спирт, спирт-сырец, дистилляты), фармацевтическую субстанцию спирта этилового, спиртосодержащую продукцию, алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 18%, сидр, пуаре, медовуху и пиво, установленные на 2025 год Федеральным законом № 176-ФЗ. Повышение ставки акцизов не окажет негативного влияния на добросовестных производителей лекарств, поскольку указанный акциз принимается к вычету в полном размере.

Вырастет также одна из составляющих ставки акциза на сигареты, папиросы — на 2 % (до 18%) расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены.

Как и в случае со сладкими напитками, решения по спирту и сигаретам, связаны с задачей по сбережению здоровья граждан. Дополнительные деньги, которые поступят с акциза в бюджет, будут направляться на финансирование общенациональных задач в сфере здравоохранения и нацпроектов, в том числе: «Продолжительная и активная жизнь», «Семья», «Молодежь и дети» и другие.

Норматив зачисления акцизов на алкогольную продукцию крепостью от 9% в региональные бюджеты установлен на уровне 80%, в федеральный бюджет — 20%. Бенефициарами данной меры станут, прежде всего, регионы.

Вырастут также акцизы на нефтепродукты (+1 рубль бензин и дизель).

Требования по пособиям

Планируется установить требование о совокупном минимальном уровне заработка семьи для получения пособия на детей до 17 лет и распространить его на все виды деятельности — то есть, на доходы от трудовой или предпринимательской деятельности, самозанятости, творчества. Размер такого минимального уровня заработка в настоящее время обсуждается. На граждан, у которых есть объективные причины для отсутствия заработка — уход за детьми или гражданами с инвалидностью, обучение, служба в армии, длительное лечение — это правило не распространяется. Такие подходы уже действуют при назначении пособия для самозанятых граждан.



«Речь идет о создании выверенной системы критериев, которые учитывают различные жизненные обстоятельства граждан. А также необходимость создавать условия для вовлечения граждан с невысоким уровнем достатка в занятость. При этом те родители, которые по объективным причинам не имеют возможности работать (беременность, обучение, уход за маленьким ребенком или ребенком с инвалидностью, многодетные родители) сохранят возможность получения пособия вне зависимости от объема трудовых доходов. С будущего года прожиточный минимум увеличится почти на 15% — это существенно увеличит размер пособия и количество людей, которые смогут воспользоваться мерой», — следует из материалов правительства.

Вызовы бюджета

По словам Балынина, ключевыми вызовами на ближайшую трехлетку станут санкционное давление со стороны недружественных стран, снижение цен на углеводороды и замедление темпов роста спроса на них в Китае, а также инфляция.

Исполнение бюджета на 2025–2027 годы будет непростой задачей, уверен аналитик BitRiver Антонов. Основной вызов заключается в обеспечении экономического роста на уровне 2,5-2,8% ВВП, что необходимо для достижения запланированных доходов.

«Учитывая текущую геополитическую ситуацию и санкционное давление, это может оказаться сложной задачей. Дефицит бюджета действительно присутствует, но я не считаю его критичным. Он варьируется от 0,5% ВВП в 2025 году до 1,1% ВВП в 2027 году. Это умеренные значения, особенно учитывая, что ненефтегазовый дефицит планируется сократить до 5,0% ВВП к 2027 году. Важно отметить, что объем государственного долга останется на безопасном уровне — около 18% ВВП», — сказал Антонов.

По его мнению, успешное исполнение бюджета будет зависеть от множества факторов, включая стабильность экономической ситуации и эффективность реализации национальных проектов, на которые выделено более 18 трлн рублей на три года. Важно также учитывать, что бюджет сформирован на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития и любые значительные отклонения от этого прогноза могут потребовать корректировки бюджетных планов, заключил Антонов.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев сказал «Газете.Ru», что бюджет с большой долей вероятности будет исполнен и не несет значимых рисков инфляции.