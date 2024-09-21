Сахар поднялся в цене до рекордных значений

В пятницу, 20 сентября, цена октябрьских фьючерсов на сахар-сырец (нерафинированный сахар) на товарных торгах увеличилась на 5,47%, достигнув отметки $0,2313 за фунт. Это стало максимальным уровнем за последние семь месяцев — такой цены не наблюдалось с 29 февраля 2024 года, сообщает РБК, ссылаясь на данные торговых площадок.

Рост стоимости сахара обусловлен опасениями участников рынка, связанными с возможным снижением объемов его производства и возможным дефицитом поставок от главного производителя сахара — Бразилии. Эти опасения усилились на фоне неблагоприятных погодных условий в регионе, как отмечает Bloomberg.

Бразилия испытывает самую сильную засуху в своей истории, которая продолжается с октября прошлого года и негативно сказывается на урожайности сахара. В августе в штате Сан-Паулу, одном из основных центров сахарного производства в стране, было зафиксировано рекордное количество лесных пожаров, вызванных нехваткой влаги. Это привело к повреждению корневой системы сахарного тростника.

Согласно прогнозам синоптиков из Maxar Technologies, в ближайшие 6-10 дней в Бразилии ожидается в основном сухая погода, хотя в южных частях Центрально-Южной Бразилии в пятницу и субботу могут пройти небольшие дожди.

В июле правительство Индии обсуждало возможность повышения минимальной отпускной цены на сахар. Представители отрасли отметили, что повышение цены позволит им своевременно выплачивать заработную плату миллионам работников, занятых в производстве сахарного тростника, в предстоящем сезоне, который начнется 1 октября.

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