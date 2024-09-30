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Правительство внесло в Госдуму проект бюджета с акцентом на социальную сферу

Социальная поддержка будет оказываться по единому стандарту во всех регионах

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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2025-2027 годы, уделяя особое внимание социальной сфере. Об этом сообщает пресс-служба Минфина РФ.

Согласно документу, на раздел «Социальная политика» в 2025 году планируется выделить 6,4 трлн рублей, с последующим увеличением до 7,24 трлн рублей к 2027 году.

Как следует из проекта, с 2025 года возобновится индексация пенсий работающих пенсионеров. Кроме того, правительство продлевает программу материнского капитала до 2030 года, на что предусмотрено около 1,7 трлн рублей.

Законопроект предполагает выделение более 4 трлн рублей на выплату единого пособия семьям с детьми в период 2025–2027 годов. Эта мера охватит 10 млн человек, обеспечивая поддержку от беременности матери до достижения ребенком 17 лет.

На улучшение жилищных условий семей с детьми планируется направить более 1,7 трлн рублей. Эта сумма включает субсидирование процентной ставки по ипотеке для всех семей с детьми и единовременные выплаты многодетным семьям на частичное погашение ипотеки.

До этого правительство РФ согласовало проект федерального бюджета на три года.

Ранее в Кремле оценили проект федерального бюджета России.

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