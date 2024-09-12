Запретить нельзя разрешить: когда могут снять ограничение с онлайн-торговли алкоголем В России могут разрешить продажу алкоголя через интернет

В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) сообщили, что в 2024 году объем нелегального онлайн-рынка алкоголя достигнет 100 млрд рублей. Однако, в случае одобрения государством онлайн-продажи алкоголя в России, их запустят не ранее, чем в 2025 году. Узнали у экспертов, как продвигаются переговоры о снятии текущего запрета, как может работать механизм продаж алкоголя через интернет, и какие риски несет за собой текущее положение дел.

Президент АКИТ Артем Соколов сообщил «Газете.Ru», что в 2024 году объем онлайн-рынка алкоголя превысит 100 млрд рублей, несмотря на запрет продаж через интернет. При том, что в 2022 году НИФИ Минфина оценивал объем этого рынка примерно 30 млрд рублей.

«Это колоссальные объемы теневого сектора и выпадающие доходы бюджета России. Уже можно открыто говорить, что это рынок, где оперируют исключительно теневые игроки и исключительно теневые игроки его контролируют, — подчеркнул Соколов, добавив, что проблема стала усугубляться в тот момент, когда 70 млн россиян приобрели статус постоянных покупателей в интернете и, в частности, стали чаще заказывать алкоголь. — Пользуясь этой ситуацией и повышенным спросом на услугу доставки, нишу онлайн-торговли алкоголем заняли никому непонятные люди. И эти люди не несут никакой ответственности за содержимое, которое доставляют, потому что это изначально криминал — к такому продавцу невозможно предъявить претензий продавцу. Конечно, здесь нужно использовать понятные механизмы замещения нелегального рынка легальным».

«Ни для кого не секрет, что в России есть тысячи сайтов, которые незаконным образом реализуют псевдоалкогольную продукцию. В любом крупном мегаполисе существуют незаконные конторы, которые в любую точку Москвы, Санкт-Петербурга, любого города-миллионника в течение часа привезут любую алкогольную продукцию в любое время дня и ночи», — добавляет генеральный директор некоммерческого партнерства «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский.

При этом на внедрение схемы онлайн-продажи алкоголя потребуется еще минимум полгода-год с момента принятия решения государством:

«Однако, даже если мы предположим, что завтра будет принято решение о формировании полностью контролируемого государством периметра онлайн-торговли алкогольной продукцией, с отлаженной схемой и технологиями, то компаниям придется перенастраивать свои бизнес-процессы, провести интеграцию с несколькими сторонними системами. Внедрить все это в свою программную оболочку – процесс непростой. Потребуется минимум полгода или год, чтобы соответствовать всем высоким требованиям, которые предъявляются к этой категории товаров», — рассказал Артем Соколов.

Варианты регулирования

Регулировать рынок сегодня предлагается через различные государственные системы, такие как ЕБС, ЕГАИС и «Честный знак». Так, через Единую биометрическую систему (ЕБС) можно контролировать возраст покупателей. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно будет зарегистрироваться в государственной Единой биометрической системе и дать согласие на обработку данных в рамках сервиса подтверждения возраста. При онлайн-покупке биометрия позволит покупателю подтвердить возраст на сайте магазина или в приложении, а также избавит его от необходимости предъявлять паспорт курьеру в момент получения заказа, рассказали в Центре биометрических технологий (ЦБТ).

«ЦБТ положительно оценивает предложения по реализации сервиса онлайн-продажи товаров 18+ с применением биометрии. В этом пользовательском сценарии биометрия позволит надежно подтвердить возраст покупателя, а также пресечь возможность онлайн-покупки товаров с ограничением по возрасту несовершеннолетними. Считаем, что сервис будет востребован у тех, кто привык заказывать продукты на дом», — прокомментировали «Газете.Ru» в Центре.

Вопрос качества продукции решается через систему прослеживаемости. В торговле алкоголем — это ЕГАИС. С точки зрения самой технологии контроля и прослеживаемости легальной продукции от производителя до конечного покупателя ЕГАИС будет более чем достаточно, считают в АКИТ. Однако Артем Соколов добавляет, что пока она не вполне применима для онлайн-продаж и требуется доработка, предусматривающая все операции интернет-торговли. Например, продукцию можно холдировать (так называется заморозка денег на карте для отложенной оплаты) на период ее доставки — чтобы списание денег было возможно только после подтверждения возраста покупателя, то есть после осуществления доставки.

«Когда 17 лет назад был введен запрет на дистанционные продажи алкогольной продукции в России, это было оправданной мерой, и в силу отсутствия технологий, которые могли бы контролировать процесс реализации этих товаров, и в силу неразвитости рынка интернет-торговли в целом. Но с того времени наш рынок вырос в 300 раз. Мы ожидаем, что по итогам этого года объем интернет-торговли превысит 9 трлн рублей. Из них 1,5 трлн рублей составит доставка продуктов питания, в том числе готовой еды. Такую доставку сегодня осуществляют уже 76% компаний этого сегмента, которые присутствуют на рынке. И сегодня есть все технологии, которые позволят реализовывать алкоголь в соответствии со всеми требованиями закона», — уверен Артем Соколов.

Текущие риски

Чем дольше вопрос с принятием решения о внедрении контролируемой государством интернет-торговлей алкоголем будет откладываться, тем дольше сохраняются текущие риски, которые влечет за собой сложившаяся ситуация. Так, эксперты обращают внимание на тот факт, что большинство россиян понятия не имеют о том, что продажа алкоголя в интернете запрещена.

«Когда человек видит, что в обычном магазине продается алкоголь, и там нет никаких ограничений на его приобретение, кроме возрастных и временных, и при этом он окружен разными сервисами доставки, он даже не понимает, что продажи спиртного онлайн законодательно запрещены. Согласно опросу ВЦИОМ, 79% россиян не предполагают, что покупка спиртного в интернете незаконна», — подчеркивает Артем Соколов.

«Люди зачастую не знают о том, что у нас в России запрещена онлайн-продажа алкогольной продукции, и приобретают ее в интернете. Они искренне верят в то, что приобретают легальный алкоголь», — отметил Максим Черниговский.

Самая большая опасность существующего в текущем виде онлайн-рынка алкоголя — безусловно, высокая вероятность нарваться на контрафакт и нанести серьезный, а порой и непоправимый вред здоровью.

Зарубежный опыт

Максим Черниговский подчеркнул, что практически во всех странах, где существует свободный розничный оборот легальной алкогольной продукции, легализована ее онлайн-продажа.

«Это совершенно нормальная практика. Более того, если брать страны Таможенного союза, она отсутствует только в Белоруссии и России. При том, что у нас уже практически все можно купить онлайн, даже лекарства, я до конца все равно не понимаю, почему в России на самом деле существует соответствующий запрет», — отмечает он.

В мире больше сотни стран, где нет никаких запретов на онлайн-торговлю спиртным — где эти запреты либо никогда и не устанавливались, либо были сняты. В частности, многие страны отменили такие ограничения в ковидный период, отмечает Артем Соколов. При этом он подчеркивает, что ни в одном из таких случаев не было всплеска потребления алкоголя. Кроме того, президент АКИТ добавляет, что ни в одной стране мира, где разрешена дистанционная продажа алкоголя, онлайн не стал основным каналом продаж. Согласно мировой статистике, через интернет продается в среднем около 4,4% винодельческой продукции, 2,6% крепкого алкоголя и 1,9% пивоваренной продукции — это та самая доля онлайн-продаж по отношению к традиционным розничным продажам. То есть, не более 10% в целом.

Так, торговля алкоголем через интернет, помимо Киргизии, Армении и Казахстана, разрешена во всех странах БРИКС, всей европейской части, и Японии. Поэтому Россия может ориентироваться на зарубежный опыт в этом направлении.

«В части технологий, на мой взгляд, нам может пригодиться опыт Китая, где для контроля возраста покупателей используется биометрическая система. К вам приезжает курьер, он вас фотографирует, система распознает лицо и сразу дает отклик — совершеннолетний это человек или нет. И в зависимости от этого алкоголь вам либо передается, либо нет. Если покупатель несовершеннолетний, то курьер отвозит спиртное обратно в магазин», — привел пример Артем Соколов.

Таким образом, эксперты считают, что выведение онлайн-продаж алкоголя в России из теневого сектора необходимо. В особенности, в условиях стремительного развития онлайн-торговли и, как следствие, роста нелегального рынка продаж алкоголя в интернете. Снятие текущего запрета не только снизит объемы потребления нелегальной продукции, но и, как считает Максим Черниговский, улучшит культуру питья в России в целом.