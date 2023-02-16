«Надо защищать данные людей и их деньги». Главное из выступления Набиуллиной

В марте существующие валютные ограничения для физлиц будут продлены, а вероятность повышения ключевой ставки в течение этого года выше, чем ее снижения. Об этом 16 февраля рассказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Она отметила, что кибербезопасность становится все более важным приоритетом в работе Центробанка. По ее словам, мошенники «креативны и очень сфокусированы», тогда как работа по противодействию им идет медленно и разрозненно. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Создание единой централизованной базы данных о мошенниках возможно в рамках ФинЦЕРТ Банка России — автоматизированной системы обработки инцидентов — для всего финансового рынка. Об этом в четверг, 16 февраля, рассказала председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

«Это инфраструктура обмена данными между банками, которая позволит лучше налаживать антифродовую систему. Будем отрабатывать, она, на мой взгляд, очень перспективная. Но обмен информацией между финансовыми институтами должен быть, т.к. это одна из предпосылок для скорости принятия решений.

А скорость — это самое важное сейчас в борьбе с мошенническими схемами», — отметила она.

По ее словам, российский финансовый сектор становится все более технологичным. На этом фоне растут киберриски, работа с которыми стала приоритетом в деятельности ЦБ РФ, указала глава регулятора.

«Мы видим, что финансовый сектор очень активно проникает в разные индустрии, формирует экосистемы и по сути повседневная жизнь человека бывает сконцентрирована в одном-двух приложениях.

Нам в этой ситуации надо защищать данные людей и их деньги», — подчеркнула Набиуллина.

Кибербезопасность становится все более и более важным приоритетом в работе Центробанка и всей финансовой сферы, добавила она. «В прошлом году мы увидели, насколько мощными и частыми стали кибератаки на финансовый сектор. Масштаб задач растет», — сказала председатель ЦБ.

Набиуллина рассчитывает, что переломный момент в борьбе с киберугрозами возможен в 2023 году.

«Мы выйдем на ту скорость, которая нам нужна. Думаю, что в 2023 году перелом возможен в крупнейших наших финансовых институтах, они в состоянии это сделать. Для всей финансовой системы это может произойти не позже, чем в рамках трех лет. Это значит, что в абсолютных выражениях ущерб населению должен начать падать», — пояснила она.

В то же время глава регулятора прогнозирует, что количество кибератак на российскую финансовую систему продолжит расти — перелома в борьбе с ними пока не произошло.

«Объем ущерба растет, но не такими темпами, как количество атак, успешность атак падает. Если посмотреть удельный вес мошеннических атак к безналичному товарообороту, то он снизился. Я здесь не согласна с коллегами, что это иллюзия, что перелом произойдет. Мы должны его добиться», — заявила Набиуллина.

Работа по борьбе с киберугрозами ведется, однако она разрозненная и медленная, констатировала она.

«Мошенники, как всегда, креативны и очень сфокусированы, они быстрее нас. Поэтому скорость важна, как и беспрецедентная координация. Это реально большая угроза, с которой мы должны бороться все», — указала председатель ЦБ.

О ключевой ставке и валютных ограничениях

В своем выступлении она также рассказала, что Банк России не видит возможности для системной либерализации существующих валютных ограничений.

По ее словам, в марте 2023 года ограничения для физлиц будут продлены.

ЦБ будет рассматривать повышение ключевой ставки в 2023 году в случае реализации финансовых рисков, добавила Набиуллина.

«Что касается решения в марте — у нас еще есть время, будем смотреть за тенденциями, анализировать. Но, как мы в прошлый раз посылали сигнал, в случае реализации финансовых рисков мы будем рассматривать целесообразность повышения ставки.

И в этом году вероятность повышения ставки больше, чем ее снижения», — заключила она.

Совет директоров Банка России на заседании 10 февраля принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Набиуллина тогда отмечала, что проинфляционные риски в экономике РФ в целом увеличились, поэтому вероятность повышения ключевой ставки в 2023 году превышает вероятность ее снижения.