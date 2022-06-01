«Оправдано, но незаконно»: США ищут способ передать Украине деньги Банка России

Лидеры западных стран хотят передать замороженные валютные резервы России на сумму более $300 млрд Украине, но это стремление столкнулось с сопротивлением США, сообщает New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников в администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена. По их мнению, конфискация этих средств может быть незаконной и помешать «другим странам полагаться на США как на убежище для инвестиций».

«Заморозка и конфискация – разные вещи»

Как сообщает издание, президент Украины Владимир Зеленский подсчитал, что на восстановление территории страны после боевых действий может потребоваться до $600 млрд. А это означает, что «даже если все активы российского Центрального банка РФ за границей будут конфискованы, они покроют лишь половину расходов».

В статье отмечается, что в своем недавнем совместном заявлении министры финансов Эстонии, Латвии, Литвы и Словакии призвали Евросоюз «найти способ финансировать восстановление городов и поселков на Украине за счет замороженных активов российского Центрального банка», чтобы РФ можно было «привлечь к ответственности за ее действия и возместить причиненный ущерб».

«Конфискация российских активов также была центральной темой встречи высших экономических должностных лиц стран «большой семерки» в этом месяце, и эта идея получила поддержку Германии и Канады», — добавили авторы материала.

Однако США, которые «возглавили глобальные усилия по изоляции России с помощью жестких санкций, в этом случае были гораздо более осторожными».

«Администрация Байдена обсуждает, присоединяться ли к усилиям по конфискации активов (России – «Газета.Ru»), включая доллары и евро. <…> Только часть средств хранится в Соединенных Штатах, большая их часть его была размещена в Европе, в том числе в Банке международных расчетов в Швейцарии», — сообщает New York Times.

Авторы издания подчеркнули, что из-за заморозки средств правительство России не может вернуть их или потратить на военную спецоперацию на Украине. Однако «захват (заморозка) денег и фактическое владение ими – разные вещи».

«Соединенные Штаты не определились с твердой позицией в отношении судьбы активов. Несколько высокопоставленных чиновников (из администрации Байдена – «Газета.Ru»), выступая на условиях анонимности <…> предположили, что окончательное решение принято не было. Один из чиновников сказал, что изъятие средств для оплаты реконструкции (Украины – «Газета.Ru») было бы удовлетворительным и оправданным. Однако прецедент, который это создаст, может повлиять на статус Соединенных Штатов как самого безопасного места в мире для хранения активов. А это вызывает глубокую озабоченность», — говорится в статье.

В свою очередь представитель Минфина США рассказал, что, согласно американскому законодательству, «Соединенные Штаты могут конфисковать иностранную собственность, если президент решит, что страна подвергается нападению или «участвует в вооруженных действиях».

Однако некоторые опрошенные изданием эксперты полагают, что после террористических атак 11 сентября 2001 года у президента США есть более широкие полномочия. Например, для конфискации активов Центробанка РФ он может сослаться на «российские кибератаки».

Законность конфискации

Ранее глава Минфина США Дженнет Йеллен на полях съезда министров G7 заявила, что американские законы не позволяют конфисковать арестованное российское имущество в пользу Украины.

«Сейчас в США не было бы законным, если бы власти конфисковали эти активы. Это не то, что разрешено законом в США, и другие страны, как вы знаете, тоже сталкиваются с вопросами законности в этом контексте», — сказала она на пресс-конференции.

По ее словам, «вполне естественно, что, учитывая огромные разрушения на Украине и огромные затраты на восстановление, с которыми ей придется столкнуться», США и их союзники «обратятся к России, чтобы она помогла оплатить хотя бы часть суммы, которая будет связана с этим».

Однако она опасается, что конфискация валютных резервов ЦБ «может заставить другие страны не захотеть хранить свои резервы в долларах, опасаясь, что в будущих конфликтах Соединенные Штаты и их союзники конфискуют средства».

Как говорится в статье New York Times, в случае возобновления переговоров России и Украины у США и их союзников не будет возможности предложить Москве «существенное ослабление санкций», если ее активы на зарубежных счетах будут изъяты.

После начала военной спецоперации России на Украине западные страны заморозили валютные резервы Центрального банка России на сумму более $300 млрд. Как уточнил министр финансов России Антон Силуанов, была заблокирована примерно половина золотовалютных резервов России. Президент России Владимир Путин назвал действия западных стран «воровством» и подчеркнул, что это «никогда до добра никого не доводило».