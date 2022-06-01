NYT: в администрации США нашлись противники конфискации российских активов

Представители администрации американского президента Джо Байдена не могут прийти к единой точке зрения относительно необходимости конфискации замороженных российских активов, информирует газета New York Times со ссылкой на собственные источники.

В Вашингтоне продолжают изучать такую возможность, пишет издание, при этом ряд высокопоставленных чиновников полагает, что эти действия подорвут доверие к США как к надежной стране для инвестиций и хранения активов. Они указывают: изъятие российских активов может подтолкнуть центробанки других государств переориентировать свои активы из американских долларов в альтернативные валюты.

Ранее министр юстиции, генеральный прокурор США Меррик Гарленд заявил, что Минюст будет приветствовать законопроект, разрешающий использовать для помощи Украине заблокированные российские активы.

Также Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони сообщил, что конфискация замороженных в Евросоюзе резервов России обсуждается, однако данный вопрос сложен с юридической точки зрения.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Украина ввела военное положение на всей территории страны.