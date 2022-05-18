Минфин США: наши законы не позволяют направить Украине конфискованное имущество РФ

Глава минфина США Дженнет Йеллен заявила, что законы страны не позволяют конфисковать в пользу Украины арестованное в связи с санкциями российское имущество. Об этом она сообщила журналистам на полях саммита G7, передает РИА «Новости».

«Это не что-то разрешенное законом в США, и другие страны, как вы знаете, тоже сталкиваются с вопросами законности в этом контексте», — сказала она.

Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что в случае конфискации имущество фигурантов европейских санкций может быть использовано для нужд Украины. Согласно его разъяснению, административная процедура ареста имущества отличается от конфискации, так как вторая возможна только по результатам судебной процедуры.

Он рассказал, что представители европейских стран выясняют причастность владельцев арестованного имущества к уголовно наказуемой деятельности. По словам Рейндерс, уже зафиксировано 150 случаев возможной связи с преступной деятельностью, начиная от отмывания средств. При этом в ряде стран ЕС обход санкций сам по себе является преступлением. Также он напомнил, что только в Бельгии было заморожено более €10 млрд активов из России.