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NYT: США обеспокоены, что конфискация активов РФ подорвет доверие к ним других инвесторов

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Depositphotos

Администрация Соединенных Штатов опасается, что возможная конфискация замороженных активов российского Центробанка подорвет статус Вашингтона как надежного инвестиционного партнера в глазах других стран, сообщает газета New York Times, ссылаясь на источники.

Из материала следует, что обсуждение вопроса об изъятии российских активов «столкнулось с сопротивлением» из-за возможных юридических и репутационных последствий.

«Высокопоставленные должностные лица в администрации Джо Байдена предупредили, что изъятие этих средств может быть незаконным и помешает другим странам в дальнейшем полагаться на США как на страну для хранения инвестиций», — сообщает газета.

Издание отмечает, что в отличие от других европейских стран, которые активно заявляют о передаче замороженных активов на восстановление Украины, США в этом вопросе «гораздо более осторожны». Согласно источникам, ряд американских чиновников полагают, что после подобного шага ряд стран переориентируют свои активы в другие валюты.

Ранее четыре страны ЕС предложили передать российские активы Украине. Также Канада занимается подготовкой закона об использовании российских активов для этих же целей.

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