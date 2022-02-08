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«Они не могут гаснуть». Кто заплатит за газ для Вечных огней

Путин поручил кабмину и «Газпрому» организовать бесплатное снабжение газом Вечных огней

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Вечный огонь у мемориала жертв блокады на Серафимовском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге

Вечный огонь у мемориала жертв блокады на Серафимовском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге

Петр Ковалев/ТАСС
Правительство РФ и «Газпром» к 1 мая должны будут организовать безвозмездную поставку газа для Вечных огней и Огней памяти. Ранее бывали случаи, когда Вечный огонь выключали из-за долгов или задержек в оплате со стороны муниципальных властей.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с «Газпромом» обеспечить бесплатную подачу газа для Вечных огней и Огней памяти. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений главы государства.

«Организовать на безвозмездной основе поставку природного газа для обеспечения возможности постоянного горения Вечного огня и периодического горения Огня памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, находящихся вне воинских захоронений», — говорится в поручении.

Поручение должно быть выполнено к 1 мая. Ответственными за него назначили премьер-министра Михаила Мишустина и главу «Газпрома» Алексея Миллера.

В мае 2021 года газовая компания заявляла, что готова бесплатно поставлять газ для Вечных огней и предлагала закрепить это в нормативных документах.

Сколько стоит поддержание Вечного огня

В реестре, опубликованном на портале патриотических проектов Общероссийского народного фронта, содержится информация о 4359 мемориалах по всей стране. Из них 945 являются Вечными огнями и функционируют постоянно, а 3414 — Огнями памяти, которые зажигаются в праздничные дни и памятные даты.

Компании группы «Газпром» поставляют газ для «Вечного огня» на 1 238 мемориальных комплексах и обелисках в 63 регионах РФ. «Газпром» обеспечивает 769 «Вечных огней» с режимом постоянного горения.

Как ранее выяснила «Газета.Ru», в год для поддержания пламени требуется примерно 12 тонн сжиженного газа. В 2020 году такой объем обошелся на сумму 480 тыс. рублей с учетом НДС.

Чтобы снизить расходы на топливо, мемориалы постепенно переводят на магистральный газ. Так, за 2020-й год на трубопроводное топливо перевели 31 памятник.

В пересчете на трубопроводный газ, одному памятнику требуется примерно 5,5 тыс. кубометров газа в год. Стоимость газа в разных регионах отличается.

Оптовая цена тысячи кубометров газа в Москве составляет чуть больше 5 тыс. рублей без учета НДС. Получается, что за год один Вечный огонь сжигает топлива примерно на 27,5 тыс. рублей.

Вечные огни неоднократно гасли из-за долгов

На совещании у президента 12 января первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак предложил нормативно установить нулевой размер платы за газ, поставляемый для Вечных огней, и подчеркнул, что согласовал такой подход с главой «Газпрома». Турчак сообщил, что 80% Вечных огней снабжаются «Газпромом», а еще 20% — независимыми поставщиками газа.

Парламентарий обратил внимание на случаи, когда Вечные огни гасли из-за долгов или задержек в оплате со стороны муниципальных властей.

Ранее стало известно, что в селе Приморка Ростовской области у мемориала участникам Великой Отечественной войны установили LED-экран с изображением Вечного огня. Настоящего Вечного огня в селе никогда не было, потому что его обслуживание обходится слишком дорого, объяснили в администрации поселения.

В декабре 2021 года депутат Госдумы Александр Хинштейн также рассказывал, что недавно произошел «довольно неприятный инцидент в Нижегородской области, где в одном из райцентров Вечный огонь был потушен» из-за долгов администрации поселения. По словам депутата, руководство «Газпрома» согласилось, что «Вечные огни не могут ни при каких обстоятельствах гаснуть».

Общероссийский народный фронт ранее обращался к «Газпрому» с просьбой рассмотреть возможность бесплатных поставок газа для Вечных огней. Там напомнили, как в 2020 году «Газпром межрегионгаз Ярославль» потребовал у руководства города оплатить счет за газ для мемориала на сумму более 140 тыс. рублей. В ОНФ отметили, что инциденты с отключением Вечных огней случались и раньше: во Владивостоке, Ульяновске, Оренбурге и Мурманске.

Проблема с поддержанием Вечного огня существует не только в России. В Кишиневе в октябре 2021 года огонь погас на мемориальном комплексе «Вечность».

«В связи с кризисом в энергетической сфере, зарегистрированным в Республике Молдова, по решению Министерства обороны была временно отключена подача природного газа к Вечному огню у Мемориального комплекса «Вечность» до тех пор, пока не будет запущена система закачки газа», — сообщало Министерство обороны Молдавии в Facebook.

В ответ Россотрудничество предложило властям республики оплатить счета за газ для Вечного огня. Глава агентства Евгений Примаков выразил благодарность гражданам Молдавии, которые пришли к памятнику и просили вновь зажечь огонь.

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