Премьер Молдавии оправдалась за отключение Вечного огня в Кишиневе

Премьер-министр Республики Молдова Наталья Гаврилица оправдалась за отключение Вечного огня у мемориала советским воинам «Вечность». Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Она подчеркнула, что Вечный огонь потух из-за технической неисправности.

«Насколько мне известно, это никак не связано с экономией природного газа», — рассказала Гаврилица.

Ранее представители Министерства обороны Республики Молдова сообщили, что в Кишиневе был погашен Вечный огонь на мемориальном комплексе «Вечность». Это произошло в связи с кризисом в энергетической сфере, который зарегистрировали в республике.

При этом, факел с Вечным огнем передали на хранение в Музей боевой славы мотострелковой бригады «Штефан чел Маре».

Спустя несколько часов к мемориалу прибыли инженеры «Кишинэу-газа», которые восстановили подачу газа и зажгли Вечный огонь.

Отключение Вечного огня вызвало волну возмущения среди общественных деятелей и в социальных сетях. Десятки кишиневцев пришли на мемориал «Вечность» с зажженными свечами в знак протеста после того, как Вечный огонь был отключен от газа «для экономии топлива».