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Путин поручил «Газпрому» бесплатно обеспечить газом Вечные огни

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин поручил бесплатно обеспечить газом Вечные огни и Огни памяти. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Указ необходимо исполнить до 1 мая текущего года.

«Организовать на безвозмездной основе поставку природного газа для обеспечения возможности постоянного горения Вечного огня и периодического горения Огня памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, находящихся вне воинских захоронений», — говорится в указе.

Ранее первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что в 2022 году муниципалитеты будут освобождены от оплаты за газ, поставляемый для Вечных огней. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

До этого депутат Государственной думы Александр Хинштейн предложил законодательно урегулировать работу Вечных огней.

Политик напомнил, что недавно произошел «довольно неприятный инцидент в Нижегородской области, где в одном из райцентров Вечный огонь был потушен» из-за долгов администрации поселения.

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