Пламя победы: сколько стоит поддерживать Вечный огонь

75-летний юбилей победы в Великой Отечественной войне основная часть россиян встретит дома: из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, традиционные парады на День Победы пришлось отменить. Но необходимости поддерживать мемориалы в презентабельном виде это не отменяет, и соответствующие работы планомерно проводятся во всех регионах страны на протяжении года. Особое место среди них занимают памятники, оборудованные вечными огнями. По данным портала госзакупок,

с начала 2020-го года суммарно на их обслуживание и работы по благоустройству прилегающих территорий мемориалов с Вечными огнями в России потратили 98,6 млн рублей,

подсчитала «Газета.Ru».

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Самый дорогой контракт – на 34,3 млн рублей – был обнаружен в городе Рошаль Московской области, расположенном в трех часах езды от столицы. В пояснении к закупке указано, что подрядчик должен выполнить работы по благоустройству мемориального комплекса и прилегающих территорий на улице Косякова. В рамках аукциона начальную стоимость контракта удалось снизить на 4 млн рублей.

Но сказать, что ремонт и обслуживание всех Вечных огней в этом году обошлось почти в 100 млн рублей будет некорректно, ведь большое количество из них обслуживается не местными администрациями, а газораспределительными организациями «Газпром межрегионгаз».

В пресс-службе компании «Газете.Ru» рассказали, что с начала года при подготовке к празднованию Дня Победы специалисты компании провели обслуживание 1437 мемориалов с Вечным огнем в 1303 городах России.

Больше всего таких мемориалов, которые обслуживает компания,

находятся в Ставропольском крае – 154 памятника. На втором месте – Краснодарский край с 102 мемориалами, а на третьем – Белгородская область с 89 объектами.

Самым необычным мемориалом в «Газпром межрегионгаз» назвали комплекс в Комсомольске-на-Амуре. Там у подножья памятника расположена латунная звезда, огонь в которой зажгли в 1975-м году от мартеновской печи завода «Амурсталь», давшего первую плавку в годы Великой Отечественной войны. При этом сам мемориал расположен в 20-30 километрах от территории вечной мерзлоты.

А самый первый Вечный огонь в стране зажгли в 1957-м году в Ленинграде на Марсовом поле возле памятника «Борцам революции».

Гори ясно

Из контракта на закупку газа и обслуживание Вечного огня в Новоалтайске «Газета.Ru» узнала, что в год для поддержания пламени требуется 12 тонн сжиженного газа – с учетом НДС он обошелся в 480 тысяч рублей.

Чтобы снизить расходы на топливо, мемориалы постепенно переводятся на магистральный газ. В «Газпром межрегионгаз» рассказали, что за 2020-й год на трубопроводное топливо перевели 31 обелиск.

В пересчете на трубопроводный газ, одному памятнику требуется порядка 5,5 тысячи кубометров газа в год. В разных регионах он стоит по-разному: например, в апреле оптовая цена тысячи кубометров газа в Москве составила порядка 5 тысяч рублей ($65 при курсе 77 рублей за доллар). То есть,

за год один Вечный огонь сжигает топлива примерно на 27 тысяч рублей.

Этот объем можно сравнить с отоплением частного жилого дома: при площади 150 квадратных метров в отопительный сезон на поддержание комфортной температуры уходит около 1100 кубометров газа. Получается, что один Вечный огонь потребляет столько же газа в год, сколько и частный дом за 5,5 месяца.

Отметим скромно

Из-за ограничительных мер в ряде регионов приняли решение сократить бюджетные траты на празднование Дня Победы. Часть затрат, по данным «Известий» взяло на себя Министерство обороны: военные проведут авиапарады в 47 городах страны, а в некоторых субъектах дадут праздничные салюты.

Больше всего на праздник потратят в Москве, пишет издание, хотя итоговая сумма будет в два раза меньше прошлогодней: в 2019-м на праздничные мероприятия в столице потратили около 450 млн рублей.

В ряде субъектов и вовсе отказались от праздничных закупок: соответствующие тендеры отменили в Ростове-на-Дону, Хабаровске, Белгороде, Ялте и Рязани.