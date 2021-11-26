Эксперт рассказал, на каких условиях Россия и Турция могут продлить газовый контракт

Турция получает российский газ по одним из самых низких цен в Европе. В Анкаре рассчитывают как минимум сохранить эти преимущества — перед турками пример в виде Сербии и Молдавии, с которыми недавно «Газпром» заключил новые соглашения на выгодных условиях. Однако эксперты считают, что Турции не стоит рассчитывать на дополнительные скидки. Почему — в материале «Газеты.Ru».

Молдавия, Сербия… Турция?

Президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич 25 ноября договорились о сохранении прежней цены на газ для Белграда. В течение следующих шесть месяцев стоимость топлива составит $270 за тысячу кубометров — это почти вчетверо ниже текущих цен на европейских биржах.

До этого получить выгодные для себя контрактные условия удалось Молдавии. Цена на газ для Кишинева в ближайшие месяцы должна составить порядка $430-450 за тысячу кубометров. Следующей на очереди стоит Турция, у которой несколько соглашений с «Газпромом» заканчиваются уже в конце 2021 года.

В Минэнерго Турции уже заявили о необходимости наращивания поставок от «Газпрома», указав на незаконтрактованные мощности «Турецкого потока» объемом почти 10 млрд куб. м. Подписать соглашение планируется не позднее конца декабря 2021 года.

По словам министра энергетики и природных ресурсов республики Фатиха Донмеза, действующие контракты следует пролонгировать на срок от 3 до 10 лет. Чиновник также подчеркнул, что принципиальная договоренность с Москвой по этому вопросу уже достигнута.

При этом цены на газ будут одинаковыми как для государственной трубопроводной компании BOTAŞ, так и для частных поставщиков. Правда, о какой именно цифре шла речь, Донмез уточнять не стал.

Какая цена выгодна Турции

С учетом финансового кризиса в стране и резкой девальвации национальной валюты ($1 — 12 лир) на переговорах турки будут рассчитывать на дополнительные скидки, уверены аналитики.

По словам эксперта Института энергетики и финансов Сергея Кондратьева, комфортным уровнем для Анкары станет ценник ниже $300 за тысячу кубометров. «Сербский» вариант ($270) для Турции станет идеальной переговорной позицией, однако подобный компромисс маловероятен.

«У Турции есть достаточные рычаги давления на «Газпром». Анкара имеет в запасе множество альтернативных вариантов диверсификации поставок из России, включая Иран и Азербайджан. Однако на рынке сейчас очень малое количество свободных объемов. В лучшем случае от Тегерана и Баку можно будет ожидать суммарно не более 4 млрд кубометров», — подчеркнул Кондратьев.

По мнению заместителя гендиректора Института национальной энергетики Александра Фролова, Анкаре сейчас важно сохранить текущую нефтяную контрактную формулу.

«Все, что можно было выторговать у «Газпрома», Турция уже выторговала. Сейчас Анкара получает газ по феноменально низкой цене. Отказываться от текущего уровня турки вряд ли будут.

При сохранении нефтяной привязки российский газ для Турции должен стоить порядка $280-290 за тысячу кубов. Максимум, на что может рассчитывать Анкара, — это дополнительная скидка в 5%, не более»,— объяснил Фролов.

Что может предложить Москва

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты разошлись в оценках максимальной планки стоимости газа, которую может предложить Москва Анкаре.

Кондратьев из Института энергетики и финансов отметил, что в настоящее время базовой контрактной ценой для европейских партнеров «Газпрома» является $700-800 за тысячу кубометров. В этом случае стоимость топлива для Анкары рискует подняться в 2,5 раза по сравнению с нынешними, что станет ударом для турецкой экономики.

«Частичная спотовая привязка все равно будет учитывать нефтяную формулу. То есть такая высокая цена не будет постоянной величиной. Если цены на нефть упадут до $40-50, то Анкара будет платить те же $300-400 за тысячу кубов, что и сейчас», — подчеркнул эксперт.

Алексей Гривач из Фонда национальной энергетической безопасности выделил и другую проблему — турецкие тарифы. Продолжительное время низкие внутренние тарифы на газ не могли отбить затраты на топливный импорт. Только с ноября 2021 года, когда турецкие компании повысили ставки почти на 50% (до $405 за тысячу кубов — «Газета.Ru»), положение выровнялось. Однако при переходе на спотовую привязку разница вновь начнет расти.

«Это больной вопрос для Турции. Анкара провалила либерализацию импорта газа, частные импортеры не могут нести такие убытки и просто прекращают отбор. Даже по простой нефтяной формуле, которая сейчас считается очень льготным вариантом, разница между размером тарифов и стоимостью закупки очень большая. Ну а с введением спотовой составляющей она может уйти в критический отрыв», — предостерег эксперт.

Какие объемы нужны Анкаре?

Почти половину газовых потребностей Турции покрывает «Газпром». На долю российского монополиста в этом году придется 24-25 млрд кубометров. Анкара стала рекордсменом по наращиванию топливных поставок из России — объемы выросли на 138,3% по сравнению с 2020 годом.

По словам Фролова, курс на увеличение поставок российского газа в республику сохранится и в следующем году. Уже по итогам 2021-го уровень внутреннего потребления Турции должен вырасти до рекордных 60 млрд кубов. Эта тенденция сохранится в течение ближайших пяти лет.

«Оба стратегических маршрута топливных поставок вплоть до 2026 года будут задействованы почти на 100%. Речь идет как о «Голубом потоке» мощностью 16 млрд кубометров, так и о первой нитке «Турецкого потока» — 15,75 млрд. Потребление Анкарой российского газа уже в 2022 году может увеличиться до 30 млрд кубов», — подчеркнул эксперт.

Рекордный спрос на российский газ со стороны турецких потребителей выделил и Гривач. По его словам, уровень использования топлива «Газпрома» в республике вырос на 30% из-за холодной зимы и падения производства электроэнергии на местной ГЭС.

СПГ не сможет заменить российский газ

Один из действующих контрактов Турции с «Газпромом» завершится до конца 2021 года. Суммарный объем поставок по нему — 8 млрд кубометров газа. Перед отопительном сезоном Турция решила перестраховаться, объявив тендер на закупку зарубежного сжиженного природного газа (СПГ). Для этого в страну прибудут 54 танкера.

В то же время, как отметил Гривач, объемы потребления сжиженного газа в Турции за первые восемь месяцев 2021 года резко сократились. Выиграть же конкуренцию у относительно дешевого российского газа будет невероятно сложно.

«Объемы импорта СПГ в 2021 году в Турции упали на 30%, и по итогам восьми месяцев их доля в потреблении страны составила менее 20%», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что ситуацию могут усугубить высокие спотовые цены на СПГ, которые на данный момент поднялись на биржах выше $800 за тысячу кубометров. Более того, объемы импорта сжиженного топлива оставляют желать лучшего.

«Основные объемы СПГ турки покупают по долгосрочным контрактам у Алжира и Нигерии. Остальное докупают на споте. В этом году спотовые поставки были только из США, но их было немного, всего 2 млрд кубометров», — объяснил аналитик.

Переговоры без политики

Предстоящие переговоры Москвы и Анкары пройдут без политической подоплеки, сошлись во мнении опрошенные «Газетой.Ru» эксперты. Чисто теоретически, Россия могла бы разыграть на обсуждении нового контракта карабахскую карту.

Во время вооруженного конфликта Армении и Азербайджана осенью прошлого года Анкара заняла сторону Баку, поставляя вооружение азербайджанским войскам. Москва могла бы предоставить Турции скидку на газ в обмен на сокращение помощи Анкары Баку.

Однако такой вариант представляется крайне маловероятным, так как газовые переговоры будут проходить не на уровне президентов России и Турции.

Снижение же контрактной стоимости на $20-30 за тысячу кубометров — явно не та цена, чтобы Анкара поступилась стратегическими интересами в регионе. Но даже если такой сценарий окажется реальным, отследить результаты этой сделки будет невероятно сложно, подчеркнул Фролов.