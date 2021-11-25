Экс-премьер Молдавии заявил, что «Газпром» получит деньги за газ в понедельник

Оплату части долга перед «Газпромом» «Молдовагаз» переведет не позже 29 ноября. С проведением аудита общей задолженности в $700 млн также не должно возникнуть особых проблем, считает экс-премьер Молдавии Ион Кику. Однако российские эксперты уверены: Кишинев будет торговаться, и Москве не стоит рассчитывать на получение всей суммы.

Молдавия погасит долг к понедельнику

Парламент Молдавии одобрил выделение $74 млн для оплаты долга за российский газ, однако «Газпром» получит деньги от молдавского оператора «Молдовагаз», скорее всего, только в понедельник. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» заявил экс-премьер страны Ион Кику.

«Сегодня в срочном порядке будет закон подписан президентом, опубликован. Завтра казначейство должно всю эту операцию проделать, перечислить деньги. Ну, надеемся, что в понедельник утром деньги будут у «Газпрома», — подчеркнул Кику.

В начале недели «Газпром» уведомил Кишинев о необходимости погашения задолженности в $74 млн за поставленный в октябре и начале ноября газ. На выполнение контрактных обязательств российский монополист дал Молдавии 48 часов. Затем срок продлили еще на два дня. При этом представитель «Газпрома» Сергей Куприянов призвал Молдавию «исполнять контрактные обязательства».

25 ноября парламент Молдавии одобрил большинством голосов выделение денежных средств для погашения долга перед «Газпромом». Для этого пришлось в экстренном порядке вносить изменения в закон о бюджете на 2021 год.

По словам министра финансов Молдавии Дмитрия Будянского, решение было принято после обращения газораспределительного предприятия «Молдовагаз», которое столкнулось с финансовыми и экономическими трудностями.

В пресс-службе молдавской компании рассказали «Газете.Ru», что рассчитаются за долг с «Газпромом» в ближайшие дни. В настоящее время в «Молдовагазе» ожидают перечисления средств из бюджета.

«Как только деньги поступят на счета АО «Молдовагаз», они будут конвертированы и перечислены ПАО «Газпром». На этом этапе нет никаких оснований полагать, что перевод не будет осуществлен в установленные сроки», — ответили в «Молдовагазе».

Нормальный подход

Кику назвал логичным решение «Газпрома» о предоставлении двухдневной отсрочки по долгам за октябрь-ноябрь. По его словам, этот шаг был обусловлен характером взаимоотношений российского монополиста и «Молдовагаза».

«Мне кажется нормальным подходом, что «Газпром» дал своей «дочке» еще два дня, чтобы провести всю эту техническую процедуру. Я считаю, что это нормальный подход», — подчеркнул Кику.

По словам экс-премьера, задержка с выплатами произошла из-за заключения нового контракта на поставки газа между Москвой и Кишиневым, который предусматривает более высокую цену на энергоноситель.

«Старый тариф включал в себя цену на газ $148 за тысячу кубометров, соответственно, поскольку цена на газ выросла в три раза, то тариф [для населения] был приведен в соответствие с этой ценой. Тариф действует с 1 ноября этого года <....> В декабре, наверное, ликвидность, необходимая для того, чтобы рассчитаться с «Газпромом», появится у «Молдовагаз». До тех пор у нас есть кассовый разрыв, дефицит», — объяснил Кику.

Что будет с тарифами

В компании «Молдовагаз» рассказали, что роста тарифов на электроэнергию для населения в 2022 году ждать не стоит.

«На период с 1 по 30 ноября этого года тариф составляет 10,26 лея (чуть больше 40 рублей — «Газета.Ru») за кубометр газа плюс 8% НДС <....> По расчетам предприятия, включая прогнозируемую среднегодовую закупочную цену на этот период, тариф на 2022 год должен остаться на этом же уровне», — сообщили в молдавской компании. Для сравнения, в России в среднем тариф составляет 6,5 руб., на Украине цена может достигать 100 руб.

В свою очередь, Кику заявил, что жители Молдавии почувствуют резкое повышение тарифов на электроэнергию уже с декабря. По его словам, ставки для конечных потребителей поднимутся в 2,4 раза.

«Тарифы большие, потому что сами понимаете, рост в 2,4 раза — это сразу удар и по экономике, и по населению. И если домашним хозяйствам, потребителям — физлицам правительство будет оказывать помощь, выделять какие-то компенсации, то для хозяйствующих субъектов, для экономики, к сожалению, нет ни одной субвенции», — отметил Кику.

Какая судьба ждет аудит^^

Для оценки суммарного долга перед «Газпромом» (по предварительным данным, он составляет более $700 млн, из которых около $300 млн — штрафы за просрочку) Молдавия обратится за помощью к аудиторской компании. На то, чтобы провести проверку, у Кишинева есть пять месяцев — крайний срок процедуры намечен на 1 мая 2022 года. К этому времени стороны сумеют договориться о новом размере задолженности, подчеркнул экс-премьер.

«Согласно закону об акционерных обществах в республике Молдова «Молдовагаз» проводила ежегодные аудиты своих финансовых ситуаций. Насколько мне известно, там не возникало вопросов по долгам или дебеторской массе «Молдовагаз» <....> Тут математика не особо сложная, так что я думаю, что к 1 маю эта история действительно закончится», — добавил Кику.

Более скептическое отношение к выплате Молдавии долга выразил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, главная проблема заключается в разном видении ситуации со стороны России и Молдавии. Москва хочет прислать конкретные объяснения, откуда взялась столь крупная сумма долга. Кишинев же воспринимает аудит в качестве торга.

«Итоговая сумма обязательств в результате вообще не будет иметь никакого отношения к реальному долгу.

Это напоминает рыночную волокиту. Все будет зависеть от того, признает ли Кишинев «тело» долга, про выплату пени (более $300 млн) Москва вообще может забыть. Кишинев будет и дальше бодаться, пока дело не закончится судом», — отметил Юшков.

На этом этапе, как подчеркнул эксперт, Стокгольмский арбитраж не будет выяснять, кто виноват в сложившейся ситуации, а просто пересмотрит долг с учетом спотовой привязки, как это было в газовом споре Украины и России.

«Для Молдавии подобный расклад стал бы вдвойне неприятнее. Долги Кишинева после пересмотра могут увеличиться вплоть до $1 млрд. Минимальной же планкой станет $800 млн. У Молдавии были комфортные условия с учетом нефтяной привязки и скидок, за которые Кишиневу придется расплачиваться по полной программе», — подчеркнул эксперт.

Лазейка для Кишинева^^^

В связи с нестабильной финансовой ситуацией руководство Молдавии может пойти на ручное банкротство «Молдовагаза». Следующим шагом станет проведение реформы газовой отрасли по европейской модели, предполагающей отделение газотранспортной системы от топливных поставок, считает Юшков.

По его словам, эта мера подчеркнет приверженность правительства Майи Санду проевропейскому курсу. Однако в отличие от ЕС, где разделение систем транспортировки и поставок газа рассчитано прежде всего на увеличение конкуренции, в Молдавии основным топливным поставщиком все равно будет считаться «Газпром». По этой причине никакой выгоды от реформы Кишинев не получит.

«Отделять трубу изначально придумывалось для того, чтобы независимый оператор ГТС создавал равные условия на входе в газопровод для разных поставщиков. Для Молдавии же в этот шаг станет абсолютно бессмысленным с учетом отсутствия какой-либо конкуренции. Банкротство «Молдовагаза» станет политическим актом. Но достать $700 млн с этой процедуры все равно не получится. Кроме трубы и пары компьютеров Кишиневу нечего больше продавать», — подчеркнул Юшков.

Эксперт добавил, что в качестве промышленного объекта молдавский газопровод в лучшем случае соберет $100-200 млн. Однако с точки зрения рентабельности труба практически не имеет никакой ценности.

«Газпром» ранее купил за $1 всю киргизскую ГТС. Та же история может повториться и с молдавской трубой. Она никому не нужна, кроме самого Кишинева, ведь транзита в ЕС больше нет из-за «Турецкого потока», а сама ГТС рассчитана исключительно на распределение газа внутри страны», — объяснил аналитик.