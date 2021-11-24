Что будет с ценой нефти после американской интервенции

Нефтяной войны между ОПЕК+ и США не будет, а высвобождение 50 млн баррелей нефти из американских резервов не окажет значительного влияния на биржевые котировки. Резкое падение цены нефти до $70 за баррель стало бы возможно только в случае одномоментного выброса на рынок больших объемов, но Вашингтон, по всей видимости, растянет этот процесс на несколько месяцев.

Словесная интервенция Байдена

Президент США Джо Байден 23 ноября объявил о распечатывании внутренних стратегических резервов нефти США. Совокупный объем высвобожденных ресурсов должен составить 50 млн баррелей. Предложения Штатов поддержали ряд крупных мировых потребителей, включая Китай, Японию и Индию. Токио решил высвободить около 4,2 млн баррелей, а Дели — примерно 5 млн, в Пекине же пока не стали раскрывать информацию о примерных объемах, отметив, что окончательное решение будет принято исходя из национальных интересов.

Новость о суммарном высвобождении почти 60 млн баррелей нефти на мировой рынок биржи встретили неоднозначно. На закрытии торгов 23 ноября основные площадки продемонстрировали спад, стоимость барреля марки Brent упала до $78. Однако уже утром 24 числа нефтяные котировки поднялись до $83 по состоянию на 10:00 мск.

Реакция трейдеров неудивительна, утверждают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

По словам старшего эксперта Института энергетики и финансов Сергея Кондратьева, биржевики сейчас прощупывают почву после словесных интервенций Байдена. Отчетливая же тенденция на рост или снижение цены наметится только в случае реального высвобождения стратегических запасов. Дело в том, что решение Байдена не будет носить одномоментный характер.

«Рисков полномасштабной торговой войны между ОПЕК+, включая Россию, и Вашингтоном сейчас нет. Очень многое будет зависеть от того, как долго будут продаваться заявленные Байденом запасы. А это займет как минимум несколько месяцев.

Если бы американцы высвободили 50 млн баррелей в течение двух недель, то биржевые котировки тут же упали бы до $60. По факту же у ОПЕК+ сейчас более сильные позиции, чем у Вашингтона, поэтому до конца года стоимость нефти вряд ли опустится ниже $70», — сказал эксперт.

С ним согласился главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов. На самом деле и ОПЕК+, и США, как ни странно, придерживаются одной и той же цели — снижения стоимости нефти до приемлемого уровня $75-80. Разница между сторонами заключается лишь в темпах: американцы хотят добиться задачи быстрее, в то время как ОПЕК+ занял выжидательную позицию.

«Байден намного больше зависит от внутренней повестки, чем от мировой. Ему нужно показать избирателям, что он может быстро остановить рекордный рост цен на бензин в США и побороть высокую инфляцию в стране. От этого во многом будет зависеть его политический рейтинг. Его нефтяные интервенции связаны именно с этим фактором. Рынок сейчас сильно перегрет. Если бы США не предприняли никаких действий, то цена нефти к концу года могла и вовсе достичь $90 за баррель, если не выше», — объяснил аналитик.

Эр-Рияд не подставит Москву

Саудовская Аравия уже давно позиционирует себя в качестве одного из главных союзников США. Эр-Рияд является для Вашингтона ключевым экспортным рынком в Персидском заливе, а Штаты — крупнейшим торговым партнером саудовцев. Теоретически в разгар нефтяного кризиса Саудовская Аравия могла бы пойти на уступки США, убедив страны ОПЕК+ в необходимости увеличения суточной нефтедобычи. Однако на деле это вряд ли произойдет без соразмерных привилегий со стороны Вашингтона, cчитают эксперты.

Такой сценарий стал бы возможен, если бы новая администрация Белого дома во главе с Байденом вернулась к политике сдерживания Ирана, которую активно вел экс-президент США Дональд Трамп, отметил Кондратьев. Байден же сейчас провозгласил курс на сближение с Тегераном, что еще больше разозлило Эр-Рияд.

«Риски ценовой войны между Саудовской Аравией и Россией действительно есть, но они крайне невелики. Эр-Рияд не будет стрелять себе в ногу ради интересов США, резко наращивая нефтедобычу.

Выход Саудовской Аравии из ОПЕК+ прямо сейчас привел бы к обвалу глобального ресурсного рынка, цены бы упали ниже $40-45 за баррель. Такой сценарий не выгоден ни Вашингтону, ни Эр-Рияду», — объяснил Кондратьев.

В свою очередь, Громов еще более скептично отнесся к перспективе ценовой войны между Саудовской Аравией и Россией. По его словам, такой сценарий не только невыгоден Эр-Рияду, но и стал бы абсолютно нелогичным.

«Саудовский бюджет становится профицитным только при ценах на нефть выше $75. Именно поэтому Эр-Рияд сейчас наиболее заинтересован в сохранении уровня нефтедобычи», — резюмировал эксперт.

Громов добавил, что Саудовская Аравия и Россия извлекли урок из прошлогоднего нефтяного кризиса. Тогда ситуация на рынке привела к тому, что Эр-Рияд и Москва взяли на себя беспрецедентные обязательства по сокращению уровня нефтедобычи. «В итоге ОПЕК тогда убрала с рынка беспрецедентные 10 млн баррелей, из которых 4 млн пришлось на Россию и Саудовскую Аравию. Такого кошмара нам больше не нужно», — заключил аналитик.

Какой будет реакция ОПЕК+

В настоящее время ни одной из стран-участниц ОПЕК+, включая Россию, не выгодно выбиваться из действующих договоренностей по наращиванию суточной нефтедобычи на 400 тыс. баррелей каждый месяц. Действия Вашингтона в ближайшее время должны скорректировать высокие цены на нефть. Однако реакции ОПЕК+ на нефтяную интервенцию США и их союзников стоит ждать не раньше 2 декабря, когда состоится следующее заседание стран-участниц.

В беседе с «Газетой.Ru» аналитики разошлись в мнениях касательно возможного ответа ОПЕК+ на распродажи. Кондратьев не исключил шоковый сценарий, предполагающий снижение увеличения суточной добычи с 400 тыс. до 300 тыс. баррелей.

«Сейчас это кажется невероятным сценарием. Снижение уровня нефтедобычи со стороны ОПЕК+ уже станет полноценным прологом к ценовой войне с Вашингтоном. Россия вместе с Саудовской Аравией теоретически могут пойти на такой резкий шаг. При таком раскладе цены вернулись бы к $85 и выше за баррель», — отметил эксперт.

Противоположное мнение «Газете.Ru» высказал Громов. По его мнению, более реалистичным вариантом реакции ОПЕК+ стало бы решение о повышении ранее оговоренного уровня увеличения нефтедобычи. Сейчас страны-участницы способны поднять действующую планку до 600 тыс. баррелей.

«Такой вариант, скорее всего, будет обсуждаться на ближайшей встрече ОПЕК+. Такая реакция картеля стала бы адекватным ответом США. Пока что Байден получил прямо противоположную реакцию трейдеров на свои заявления — цена нефти вновь подскочила с $78 до $82. Для ОПЕК+ же важно выдержать дистанцию до того момента, когда слова президента США отразятся на практике, и на рынок действительно поступят свободные баррели. Пока же это все просто красивые слова Байдена», — сказал аналитик.