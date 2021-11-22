Почему невозможен новый газовый контракт между Москвой и Киевом

В Киеве заговорили о продлении газового контракта с Москвой еще на 15 лет с увеличением объемов прокачки. Но из-за аварийного состояния украинской ГТС ни «Газпром», ни европейские потребители не заинтересованы в этом транзите. Модернизация же ресурсной транспортной системы обойдется стране в сумму не меньше $5 млрд. В этих условиях после 2024 года транзит газа из России может полностью прекратиться.

Потянет ли труба

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о необходимости продлить действующий транзитный контракт с «Газпромом». В идеале, как сказал политик, Киеву нужно настаивать на 15-летней пролонгации — вплоть до 2039 года, увеличив при этом суточную пропускную способность ГТС на 55 млн кубометров сверх 110 млн куб. м, прописанных в текущем соглашении. Шмыгаль отметил, что газовый излишек Украина готова поставлять в Европу по цене вдвое ниже, чем в существующем контракте.

С учетом нынешнего аварийного состояния украинской ГТС дополнительные 55 млн куб. м прокачки могут стать проблемой для Киева. Однако с каждым годом экономические и технологические риски для «Газпрома» и европейских потребителей будут становиться все больше, сошлись во мнении опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

По словам эксперта Финансового университета при правительстве РФ Игоря Юшкова, в самое ближайшее время ожидать катастрофы на украинской ГТС не стоит. Но в течение ближайших 5-10 лет ее состояние может достичь критического.

«Риски газовых взрывов на Украине будут расти с каждым днем. Со временем газотранспортная система, по сути, превратится в решето.

В последние десятилетия Киев не вкладывал денег в глубокую модернизацию. Капитально никто на Украине заниматься этим не хочет. Тем более, что уже сейчас многие политики прекрасно понимают, что после 2024 года никакого транзита через Украину не будет», — сказал Юшков.

Эксперт добавил, что в 2020 году местная ГТС пропустила около 65 млрд кубометров газа. Предложение же Шмыгаля подразумевает увеличение транзита, которое по факту не нужно ни ЕС, ни России, поскольку уже сейчас есть эффективные обходные маршруты, включая газопроводы «Ямал-Европа», «Турецкий поток» и «Северный поток».

Противоположное мнение высказал директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. По словам эксперта, заявления киевских властей о наращивании газовых поставок можно расценивать как фантазию, не имеющую никакого отношения к действительности. Причина — ГТС Украины не потянет увеличение транзита без проведения глубокой модернизации всей системы.

Сколько будет стоить модернизация

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты разошлись в оценках возможной стоимости модернизации всей украинской газотранспортной системы. Дело в том, что отследить все трещины и дефекты на столь протяженной сети практически невозможно. По оценкам, полный ремонт труб будет стоить бюджету Украины не меньше $2 млрд, а с учетом непрозрачного расходования транзитных доходов траты вполне могут достичь $5 млрд и даже более.

«Инвентаризацию ГТС на Украине давно никто не проводил. Ремонт всей системы будет стоить Киеву не меньше $5 млрд. Ежегодно «Нафтогаз» получает $1-2 млрд за транзит российского газа, но компания сейчас сама погрязла в долгах и не может предоставить средства для ремонта труб. Транши МВФ также нельзя использовать, в итоге свободных денег взять просто неоткуда», — отметил Пикин.

Он добавил, что затраты Украины на модернизацию ГТС могут быть увеличены с учетом уменьшения транзитного потока. В таком случае необходимо будет демонтировать часть труб, что обойдется бюджету в дополнительные миллионы долларов.

В свою очередь, Кондратьев оценил минимальные затраты на ремонт ГТС в $3 млрд. При этом экономические потери Киева неизбежно увеличатся за счет приостановки работы трубопровода на несколько лет.

«На столь большие инвестиции «Нафтогаз» может пойти только при получении гарантий долгосрочного транзита от «Газпрома». Таких гарантий нет, в итоге получается замкнутый круг. Поэтому я бы не стал исключать возможности полного обнуления транзитного потока после 2024 года из-за все большего ветшания ГТС Украины», — резюмировал эксперт.

Судебная угроза для Киева

Обещания Киева западным партнерам вдвое снизить цены газовых поставок в случае получения транзитных излишек, сам того не желая, подводит страну под судебное разбирательство, отметил Кондратьев.

«Даже 50% скидки Зеленского европейцам за газовый транзит не спасут Украину. Это предложение было адресовано скорее «Газпрому», чтобы задобрить российского монополиста. Однако оно может привести к еще большим последствиям для Киева.

Если Украина с такой легкостью отказывается от собственных же «рыночных» ставок, то «Газпром» вполне может обратиться в Стокгольмский суд по поводу обоснованности завышенных транзитных цен», — объяснил аналитик.

Кондратьев также добавил, что в этом случае европейский арбитраж может пересмотреть уже осуществленные платежи «Газпрома» за предыдущие годы. В итоге Киев рискует потерять еще сотни миллионов долларов.

«Газпром» не указывает точную ставку за транзит, но она составляет примерно $2,6-2,7 за транспортировку тысячи кубометров на 100 км. В 2020 же году средний тариф за весь украинский участок составил $32,3 за тысячу кубометров. Это очень завышенная планка. Однако даже с учетом высоких ставок украинская ГТС сейчас работает в ноль», — подчеркнул Кондратьев.